Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции оросительного канала «Аксыра» в КБР

НАЛЬЧИК , 19 июля. / ТАСС /. Главное управление государственной экспертизы России одобрило проект реконструкции магистрального канала «Аксыра» — главного источника питания обводнительно-оросительной системы в Кабардино-Балкарии (КБР), предназначенного для орошения полей, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Изучив представленные после доработки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", — говорится в сообщении.

Последняя реконструкция магистрального канала «Аксыра», построенного в 1937 году для орошения сельскохозяйственных земель, проводилась в 1967-1968 годах. В рамках реализации проекта предусмотрены работы по реконструкции участка канала протяженностью 21,7 км и расположенных на нем сооружений, что позволит увеличить его пропускную способность и улучшить обеспеченность орошаемой площади водой, добавили в Главгосэкспертизе.

Отмечается, что строительство будет финансироваться из федерального бюджета, сумма планируемых вложений не уточняется. Ввод в эксплуатацию магистрального канала будет осуществлен не ранее ввода в эксплуатацию плотинного гидроузла «Аксыра», который также нуждается в реконструкции.

По данным регионального Минсельхоза, сумма субсидий на совершенствование систем орошения сельскохозяйственных угодий, выделенных Кабардино-Балкарии в 2017 году, превысила 256 млн рублей, в 2018 сумма увеличится на 1 млн рублей. В Минсельхозе РФ разработана федеральная целевая программа «Развитие мелиоративных земель сельхозназначения России на 2014-2020 годы», есть аналогичная программа и в КБР. С начала работы программы по 2017 год включительно КБР получила почти 800 млн рублей по госпрограмме.

Площадь подлежащих орошению земель в КБР составляет 130,7 тыс. га (43,5% от площади всей пашни). На конец 2017 года орошали 65,8 тыс. га (50% от площади, подлежащей орошению). Протяженность оросительной системы достигает 3 тыс. 77 км.