Китай никогда не использовал военно-гражданскую интеграцию для получения передовых американских технологий — МИД КНР

Пекин, 19 июля / Синьхуа / — Министерство иностранных дел КНР сегодня решительно выступило против безосновательных и безответственных обвинений со стороны США в том, что Китай использует гражданское ядерное сотрудничество и другие способы для получения передовых американских технологий.

На очередной пресс-конференции представителя МИД КНР Хуа Чуньин попросили прокомментировать заявление помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда о том, что Китай, используя двустороннее сотрудничество в области современных технологий, получает американские ядерные технологии и с помощью политики военно-гражданской интеграции находит им применение в военной сфере для обеспечения конкурентоспособности страны. Дипломат заявила, что обвинения американских должностных лиц полностью безосновательны и безответственны, и Китай решительно выступает против.

Она отметила, что Китай всегда выступает против распространения оружия массового поражения и их носителей, строго исполняет международные обязательства и обещание по нераспространению, в полной мере выполняет соответствующие резолюции Совбеза ООН и активно участвует в соответствующих международных процессах. Также она заявила, что содействие интегрированному военно-гражданскому развитию является общепринятой практикой международного сообщества, в том числе США.

Дипломат также подчеркнула, что вклад и усилия Китая по экспортному контролю в области нераспространения оружия массового поражения очевиден всему миру. «Мы надеемся, что США отбросят мышление периода „холодной войны“, будут правильно относиться к подобным вопросам, больше способствовать укреплению взаимного доверия, поощрению сотрудничества, а не безосновательной критике и подозрениям». —0—