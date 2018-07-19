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Меган Маркл поддержала аборты, нарушив клятву
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Меган Маркл поддержала аборты, нарушив клятву 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Меган Маркл высказала своё мнение об абортах, нарушив негласный запрет.
Как сообщает «Metronews», очередной скандал разгорается в британском обществе по итогам официального визита членов королевской семьи в Дублин, столицу соседней республики Ирландии.
Как выяснилось, в ходе личного разговора с ирландским сенатором Кэтрин Нун, герцогиня Сассекская Меган Маркл положительно высказалась о результатах недавно прошедшего в Ирландии референдума о праве на аборт.
Проблема в том, что в Великобритании давно действует негласное правило, согласно которому члены королевской семьи сохраняют нейтралитет и не высказывают собственного мнения по каким бы то ни было политическим вопросам.
Если слова, которые Кэтрин Нун неосторожно опубликовала в своём аккаунте в Twitter, правдивы, то герцогиня нарушила важное для Британии правила.
Фото: the cute
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