Военных из Китая и Зимбабве встретили в аэропорту Толмачёво с хлебом и солью

Белоруссии и Новосибирске с хлебом и солью встретили военных из Китая Зимбабве , которые прилетели в регион для участия в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».

Торжественная встреча разведчиков состоялась 19 июля в аэропорту Толмачёво , рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

оборонном ведомстве пояснили, что перед гостями выступил оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, который исполнил гимны Китайской народной Республики, Зимбабве, Белоруссии и России

«Кроме того, военнослужащие прошли предварительный медицинский осмотр и были доставлены в расположение НВВКУ, где они будут размещаться во время проведения международных соревнований», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время команды начнут тренировки.

Казахстана, Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» будет проходить в Новосибирске с 28 июля по 10 августа. За звание лучших будут бороться военные из России, Китая, Судана Узбекистана , Белоруссии и Зимбабве.

На этой неделе в Новосибирск приехал поезд с китайской военной техникой, которая будет задействована в конкурсе разведчиков.