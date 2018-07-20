Ещё
Военных из Китая и Зимбабве встретили в аэропорту Толмачёво с хлебом и солью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военных из Китая и Зимбабве встретили в аэропорту Толмачёво с хлебом и солью 

ngs.ru 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске с хлебом и солью встретили военных из Китая, Белоруссии и Зимбабве, которые прилетели в регион для участия в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки».
Торжественная встреча разведчиков состоялась 19 июля в аэропорту Толмачёво, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
В оборонном ведомстве пояснили, что перед гостями выступил оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, который исполнил гимны Китайской народной Республики, Зимбабве, Белоруссии и России.
«Кроме того, военнослужащие прошли предварительный медицинский осмотр и были доставлены в расположение НВВКУ, где они будут размещаться во время проведения международных соревнований», — сообщили в пресс-службе.
В ближайшее время команды начнут тренировки.
Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» будет проходить в Новосибирске с 28 июля по 10 августа. За звание лучших будут бороться военные из России, Китая, Судана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Зимбабве.
На этой неделе в Новосибирск приехал поезд с китайской военной техникой, которая будет задействована в конкурсе разведчиков.
ngs.ru: последние новости
Новосибирец подбросил в Сбербанк «бомбу» из коробки с лапшой: теперь его судят «Как меня только не обзывали» Объявлен новый этап испытаний в трёх районах Новосибирска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла жена Высоцкого22
Путин предложил референдум в Донбассе1194
Караченцова попросили забрать жену из психушки27
Поклонники бьют тревогу из-за онкобольного Юдашкина5
ЦБ отозвал лицензии у двух банков9
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
03:27
Караченцова попросили забрать жену из психушки
Шоу-бизнес
25:25
Когда доллар будет по 70
Экономика Статьи
02:04
Украина нашла способ остановить «Северный поток-2»
Экономика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение