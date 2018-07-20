Kimberly-Clark рассматривает возможность продажи европейского бизнеса бумажных изделий

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Kimberly-Clark Corp. изучает возможность продажи своего европейского бизнеса бумажных изделий, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters

Как говорится в сообщении, в последнее время компания пытается сократить расходы и справиться с замедлением продаж за счет отказа от операций в менее прибыльных сегментах.

Производитель бумажных салфеток Kleenex и подгузников Huggies обратился к частным инвестиционным фирмам, чтобы оценить их интерес к приобретению данного бизнеса.

По словам осведомленных источников Reuters, он может быть продан примерно за 1 млрд евро. В сообщении Reuters говорится, что Kimberly-Clark отказалась прокомментировать ситуацию.