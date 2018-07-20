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Kimberly-Clark рассматривает возможность продажи европейского бизнеса бумажных изделий
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Kimberly-Clark рассматривает возможность продажи европейского бизнеса бумажных изделий 

Прайм 27 минут назад
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Kimberly-Clark Corp. изучает возможность продажи своего европейского бизнеса бумажных изделий, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.
Как говорится в сообщении, в последнее время компания пытается сократить расходы и справиться с замедлением продаж за счет отказа от операций в менее прибыльных сегментах.
Производитель бумажных салфеток Kleenex и подгузников Huggies обратился к частным инвестиционным фирмам, чтобы оценить их интерес к приобретению данного бизнеса.
По словам осведомленных источников Reuters, он может быть продан примерно за 1 млрд евро. В сообщении Reuters говорится, что Kimberly-Clark отказалась прокомментировать ситуацию.
Европейский портфель Kimberly-Clark включает британский и ирландский бренды туалетной бумаги Andrex, бренд Hakle, работающий в Австрии и Швейцарии, и бренд Scottex, работающий в Бельгии, Италии и Испании.
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