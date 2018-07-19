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10 уникальных полуподводных фотографий
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10 уникальных полуподводных фотографий 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Когда камера оказывается в руках профессионала, на выходе мы имеем действительно красивые фотографии. Если профессионал при этом еще оказывается под водой, то кадры могут быть еще удивительнее. Но редко мы можем увидеть происходящее и под водой, и над водой одновременно. Эти 10 полуподводных снимков создают совершенно уникальный эффект присутствия.
Источник: dnpmag.com  1. Китовая акула — крупнейшая из всех существующих видов акул, а также крупнейшая из современных рыб.
2. Девушка плавает у побережья острова Муреа в Тихом океане в 17 километрах к северо-западу от Таити.
3. Осьминог приплыл посмотреть на заснеженный вулкан Везувий.
4. Старый 60-летний слон Раджан играет со своим хозяином на одном из маленьких островов в Бенгальском заливе.
5. Скаты неподалеку от Каймановых островов, популярного курорта в Карибском море.
6. Девушка готовится к подводному плаванию на пляже Ямайки.
7. Подводная часть пещеры на острове Занзибар в Танзании.
8. Рыбак на тихоокеанском острове Маре французской Новой Каледонии.
9. Медуза у пирса в египетском курортном городе Нувейба.
10. Пингвины на крошечном острове Данко в проливе Эррера у побережья Антарктиды.
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