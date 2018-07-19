10 уникальных полуподводных фотографий

Когда камера оказывается в руках профессионала, на выходе мы имеем действительно красивые фотографии. Если профессионал при этом еще оказывается под водой, то кадры могут быть еще удивительнее. Но редко мы можем увидеть происходящее и под водой, и над водой одновременно. Эти 10 полуподводных снимков создают совершенно уникальный эффект присутствия.

Источник: dnpmag.com 1. Китовая акула — крупнейшая из всех существующих видов акул, а также крупнейшая из современных рыб.

2. Девушка плавает у побережья острова Муреа в Тихом океане в 17 километрах к северо-западу от Таити.

3. Осьминог приплыл посмотреть на заснеженный вулкан Везувий.

4. Старый 60-летний слон Раджан играет со своим хозяином на одном из маленьких островов в Бенгальском заливе.

5. Скаты неподалеку от Каймановых островов, популярного курорта в Карибском море.

6. Девушка готовится к подводному плаванию на пляже Ямайки

8. Рыбак на тихоокеанском острове Маре французской Новой Каледонии

9. Медуза у пирса в египетском курортном городе Нувейба

10. Пингвины на крошечном острове Данко в проливе Эррера у побережья Антарктиды.