Какую опасность таит в себе Москва река

Жители российской столицы уверены, что воды протекающей в черте города Москвы-реки настолько загрязнены, что в них не то что купаться, руки споласкивать опасно. Возможно, последнее и преувеличение, однако экологическая ситуация действительно угрожающая.

С риском для жизни

По степени загрязненности Москва-река находится в одном ряду с реками, протекающими через крупные европейские города. К примеру, руководитель экологических проектов организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов главную артерию московского региона сравнил с Темзой. Но нам от этого не легче.

В Москве-реке уже давно фиксируют завышенный уровень содержания вредных примесей: пестицидов, нефти, алюминия, ртути, аммиака, сульфатов. Заведующая лабораторией питьевого водоснабжения НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды Руфина Михайлова сообщает, что эти токсичные вещества наряду с канализационными стоками могут вызвать у человека ряд серьезных заболеваний — менингит, полиомиелит, миокардит, гастроэнтерит, гепатит — или привести к скрытым формам кишечных расстройств. [С-BLOCK]

Шокированы палитрой токсинов из Москвы-реки были и представители «Гринпис». Проведенные ими исследования показали, что при регулярном попадании в организм человека плохо очищенная вода может спровоцировать помимо внутренних заболеваний расстройство нервной системы, а у детей — замедление интеллектуального развития.

Во избежание нежелательных последствий санитарные врачи не рекомендуют даже купаться в Москве-реке. Более или менее благоприятная обстановка наблюдается в районе Строгинской поймы и Серебряного Бора, но все, что ниже по течению, — несет человеку непосредственную угрозу. К летальному исходу может привести один случайный глоток воды.

Крайне опасно для здоровья употребление рыбы, выловленной в городской черте. Поэтому подавляющее большинство рыбаков, которые десятками оккупируют каменные набережные Москвы-реки, ловят рыбу из спортивного интереса. Остальные очень сильно рискуют.

Пугающий эксперимент

В мае 2017 года редакция интернет-издания РИАМО совместно с лабораторией EcoStandart group решила проверить качество воды в Москве-реке. Пробы брались в пяти различных точках: деревне Агафоново (примерно в 50 км к западу от Москвы), Павшинской пойме, Таганском районе столицы, городе Дзержинский (на месте выхода реки за границы Москвы) и в Коломне (рядом с впадением Москвы-реки в Оку).

Базовый химический анализ выявил серьезное превышение нормы содержания вредных веществ в двух последних местах взятия проб. Так, в Дзержинском в состав воды входила практически вся таблица Менделеева. К примеру, уровень аммония (основной ингредиент бытовой химии) там в 4 раза выше, чем Коломне, и в 30 раз — чем в Агафоново.

Плачевная ситуация сложилась и с загрязнением Москвы-реки нефтью и тяжелыми металлами. Многочисленные анализы показали, что на выходе из города концентрация нефтепродуктов в водах главной столичной артерии увеличивается примерно в 50 раз, тяжелых металлов — в 30 раз. В местах сливов допустимый уровень содержания токсичных веществ превышен в 70 раз! [С-BLOCK]

Свой вклад в отравление реки на юге столицы вносят Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения: через них проходят канализационные стоки главных промышленных предприятий города, и со своей функцией они, очевидно, не справляются.

Серьезно экологов беспокоят канализации, которые выходят в места водозаборов Рублевской водопроводной станции. Последняя обеспечивает питьевой водой запад и северо-запад столицы, а также элитные коттеджные поселки, находящиеся на Рублево-Успенском шоссе.

Одним из главных источников заражения Москвы-реки является заброшенный Захарьевский карьер — могильник химикатов, которые использовала для очистки воды Рублевская водонапорная станция. Получается, Мосводоканал одновременно очищает и загрязняет реку.

Надежда есть

Несмотря на все проблемы, московские власти уверяют, что главная водная магистраль города в течение последних пяти лет неуклонно очищается. Каждый год состояние воды в ней становится лучше примерно на 10%. Эта тенденция характерна как для самой Москвы-реки, так и для ее притоков. К видимым результатам приводят повышение качества санитарного обслуживания, применение современной уборочной техники и усиление контроля за объемами сбросов промышленных предприятий и сточных вод.