Что должен знать и уметь выпускник МВА

Некоторые эйчары и руководители воспринимают выпускников МВА, как самый легкий способ быстрого решения проблемной ситуации и достижения высокой прибыли. То есть в их глазах выпускник МВА в состоянии единолично справиться со всеми проблемами в кратчайшие сроки. Но так ли это?

МВА относится к самым престижным программам подготовки в сфере бизнес администрирования. Считается, что никакие другие тренинги или семинары не могут стать достойной альтернативой полноценного курса обучения МВА. При этом абсолютно все руководители предприятий и менеджеры среднего звена, получившие диплом МВА, способны ликвидировать любую возникшую в компании кризисную ситуацию, повысить эффективность производства и улучшить ее позиции на рынке.

Однако нередко выпускники МВА при трудоустройстве сталкиваются с непониманием со стороны работодателя относительно того, что именно должен уметь специалист по окончанию бизнес-курсов. Некоторые эйчары и руководители воспринимают выпускников МВА, как самый легкий способ быстрого решения проблемной ситуации, формирующейся в компании длительное время, и достижения высокой прибыли при отсутствии необходимости прилагать собственные усилия для достижения цели. То есть в их глазах выпускник МВА в состоянии единолично справиться со всеми проблемами в кратчайшие сроки. Но так ли это?

Навыки и умения выпускника МВА Во избежание разногласий и недоразумений относительно знаний выпускников МВА Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) сформировала квалификационные требования, в перечень которых включены все области знаний управленцев.

Согласно им диплом мастера делового администрирования, который выдается по окончанию полного курса программы обучения, предполагает готовность специалиста к работе на должностях высшего и среднего звена управления.

Руководители высшего звена отвечают за рассмотрение общих проблем компании и функциональных вопросов, связанных со сферой собственной ответственности с общих позиций предприятия.

Руководители среднего звена при управлении отдельными участками должны уметь справляться со своими обязанностями во вверенном им отделе и находить решение проблем с учетом общих проблем предприятия.

Выпускник МВА должен:

понимать особенности рыночной экономики и ее возможности;

осознавать социальную ответственность бизнеса и придерживаться цивилизованных этических норм его ведения;

знать о функциях и экономической составляющей страны в бизнесе;

грамотно подходить к постановке и поиску решения экологических проблем;

разбираться в сфере финансов, маркетинга, менеджмента.

Чтобы руководство предприятием было эффективным, лица, получившие диплом МВА, должны:

обладать аналитическими способностями, позволяющими определять сильные и слабые стороны компании в растущей конкурентной среде,

иметь глубокое понимание сущности бизнеса и разрабатывать стратегии управления в рыночных условиях и уметь грамотно внедрить ее,

устанавливать миссию и цели предприятия.

С точки зрения менеджмента специалисты, прослушавшие бизнес-программы обучения, должны владеть такими современными методами и инструментами управления бизнесом:

методология системного подхода к организации;

методы диагностики, анализа и поиска решения проблем;

количественные методы управления;

методика принятия и реализации решений;

аналитические инструменты менеджмента.

Управление предприятием требует от современного руководителя наличия навыков:

проведения анализа организационной структуры предприятия,

формирования стратегий, целей и задач, соответствующих внешним и внутренним условиям деятельности структуры,

умения составлять регламентирующую документацию,

проводить анализ и проектировать работы, распределять полномочия и ответственность между должностями.

Не менее важным является проведение оперативного контроля и владение современными методами управления, а также их практическое использование.

Одной из ключевых задач менеджмента, с которой с легкостью должен справляться выпускник МВА, выступает эффективное управление человеческими ресурсами. Он должен иметь хорошие коммуникативные навыки и быть лидером, ведущим персонал к цели, а также уметь планировать и организовывать деятельность кадров, решать конфликты и развивать сотрудников.

К важной составляющей работы относится знание иностранного языка на уровне, позволяющем читать специальную литературу и решать деловые вопросы без использования словарей.

Маркетинговая сфера требует от слушателя программы таких навыков и умений как:

организация и эффективный контроль маркетинговой деятельности;

обеспечение рационального применения имеющихся в ней ресурсов;

планирование рекламных мероприятий в соответствии со стратегией компании.

Основными направлениями деятельности руководителя должно стать:

изучение потребительского поведения;

анализ рынка и рыночной конъюнктуры;

адекватная оценка конкурентоспособности продукции и поддержание ее на высоком уровне;

организация эффективного товарооборота и обеспечение продвижения товара на рынках с сохранением высокого спроса на него.

С помощью эффективной рекламы и СМИ руководитель формирует имидж предприятия, повышая его конкурентоспособность и обеспечивая эффективную деятельность.

Диплом МВА также предполагает наличие у руководителя высшего звена знаний экономики, понимания механизма функционирования рынка и умения связывать деятельность компании с микро— и макроэкономической составляющими. При этом он должен уметь давать адекватную оценку поведению потребителей и производителей, а также производственным издержкам.

Ключевые навыки выпускника МВА Среди ключевых навыков выпускника МВА выделяют:

формирование и применение управленческого учета;

владение экономическими методами управления, основанными на знаниях бухгалтерского учета;

контроль и учет расходов;

анализ отчетности, данных операционного и бухгалтерского учета для принятия правильных решений.

Для руководителей, окончивших программу МВА, важную роль играет знание основ финансового менеджмента, которые позволяют ему формировать политику дивидендов и наиболее выгодную структуру активов, устанавливать оптимальную структуру пассивов и заемных средств, выявлять ключевые направления расхода ресурсов организации в его интересах, контролировать показатели финансовых результатов.

В компетенцию такого руководителя входит:

формирование и реализация инвестиционной политики организации;

проведение анализа и отбор проектов для инвестиций, а также их практическая реализация;

комплексное и своевременное управление краткосрочными обязательствами и оборотными средствами;

проведение оценки внутрипроизводственных, ценовых и маркетинговых решений, влияющих на показатели финансового положения организации.

Не меньшее значение для слушателей программы МВА должны иметь современные экономические тенденции в мире, влияющие на российское экономическое развитие, а также понимание специфики конкуренции на международном рынке, позволяющей осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Кроме того, неотъемлемыми составляющими работы менеджеров высшего звена являются ораторские способности, самоорганизация и самоанализ, командная работа и владение деловым стилем общения, обеспечивающие успешную деятельность всего предприятия.

Отметим, что на выпускников МВА возлагается большая ответственность по эффективному управлению деятельностью организации. Особенно это касается управления персоналом, поскольку именно правильно выстроенная кадровая политика в значительной степени влияет на качество работы.