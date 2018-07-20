К Hisense перешли телевизоры Toshiba и бытовая техника Gorenje

Компания Hisense провела в Москве пресс-мероприятие. В ходе встречи глава компании Лан Лин рассказал о долгосрочной стратегии компании и объявил о двух крупных сделках Hisense: приобретении телевизионного направления Toshiba и производителя бытовой техники Gorenje.

По словам Лина, в своей долгосрочной стратегии Hisense делает ставку на органический рост и новые приобретения в различных сегментах рынка. В начале года компания купила телевизионное направление Toshiba. Данной сделкой Hisense рассчитывает увеличить количество продаваемых телевизоров на 4-5 миллионов в трехлетней перспективе.