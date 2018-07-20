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К Hisense перешли телевизоры Toshiba и бытовая техника Gorenje
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К Hisense перешли телевизоры Toshiba и бытовая техника Gorenje 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Hisense провела в Москве пресс-мероприятие. В ходе встречи глава компании Лан Лин рассказал о долгосрочной стратегии компании и объявил о двух крупных сделках Hisense: приобретении телевизионного направления Toshiba и производителя бытовой техники Gorenje.
По словам Лина, в своей долгосрочной стратегии Hisense делает ставку на органический рост и новые приобретения в различных сегментах рынка. В начале года компания купила телевизионное направление Toshiba. Данной сделкой Hisense рассчитывает увеличить количество продаваемых телевизоров на 4-5 миллионов в трехлетней перспективе.
На финальной стадии также находится приобретение европейского производителя бытовой техники Gorenje. Hisense выкупила 95,4 процента его акций. Сделка практически завершена, ожидается одобрение со стороны антимонопольного ведомства.
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