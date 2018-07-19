Эксперты рассказали о преимуществах «Северного потока-2», которые убедили Европу

Прагматичные европейцы сочли, что выгода от «Северного потока-2» перевешивает все возможные риски от его строительства. После того, как Конституционный суд Германии отклонил жалобу немецких экологов, реализация амбициозного проекта стала лишь вопросом времени. По словам руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, главными аргументами стали доходностью и безопасность.

В беседе с журналистами «Экономики сегодня», аналитик отметил, что надзорные органы Евросоюза не нашли в проекте никаких противоречий природоохранному законодательству. Напротив, успешный опыт первого «Северный поток», показал безвредность для экосистемы Балтийского моря. К тому же, ученые опробовали эффективные меры по защите морской флоры и фауны.

Алексей Гривач заверил, что в отличии от наземных газопроводов, обетонированные трубы, лежащие на морском дне, нисколько не представляют угрозу для людей. Даже в маловероятных случаях взрыва. Эксперт напомнил, что российская сторона гарантирует надежность проекта и берет на себя его техническое обслуживание.

Российский газ нужен Европе в качестве замены «грязному» топливу — каменному углю. Потребности промышленности оцениваются в 250 миллиардов кубометров. Это должно стать важным доводом в пользу более безопасного голубого топлива.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лавров сравнил российский «авторитарный» и «демократический» американский газ.