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«Грудь можно увеличить всегда»: Юлия Ковальчук не скрывает проблемную фигуру
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«Грудь можно увеличить всегда»: Юлия Ковальчук не скрывает проблемную фигуру 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Звезды 40+ в купальникахУмудренные жизненным опытом знаменитости выглядят в купальниках не хуже многих юных звездочек. В октябре прошлого года Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Уже спустя месяц после появления малышки на свет звездная мама демонстрировала изящную фигуру в облегающих нарядах. Артистка быстро пришла в форму, но, тем не менее, похвастаться соблазнительными формами она не может. Однако у Юли нет комплексов по этому поводу, она в своем микроблоге демонстрирует снимки в бикини.
Сегодня певица выложила кадр, на котором она запечатлена в купальнике в пол оборота. На таком снимке отчетливо видно, что грудь артистки небольшого размера. Кстати, часто у женщин после грудного вскармливания уменьшается размер бюста.
Поклонники раскритиковали звездную маму за фотографию. Они посоветовали удалить этот кадр и никогда не публиковать ничегео подобного. «Ужасное фото! Юля, ликвидируйте его как можно скорее! На себя не похожа…», «После кормления грудь становится маленькой … но это лучше, чем если она была большая, а потом отвисла», «Да. Ракурс бюста неудачный. Зато на животе удобно спать», «Грудь можно увеличить всегда. Почему не займетесь собой?», — написали в комментариях.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1826956206179229473_26023306"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Комментаторам, конечно, хочется напомнить, что Юля может позволить себе увеличить грудь. Очевидно, что артистка не делает этого сознательно.
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