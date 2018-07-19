«Грудь можно увеличить всегда»: Юлия Ковальчук не скрывает проблемную фигуру

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Звезды 40+ в купальникахУмудренные жизненным опытом знаменитости выглядят в купальниках не хуже многих юных звездочек. В октябре прошлого года Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Уже спустя месяц после появления малышки на свет звездная мама демонстрировала изящную фигуру в облегающих нарядах. Артистка быстро пришла в форму, но, тем не менее, похвастаться соблазнительными формами она не может. Однако у Юли нет комплексов по этому поводу, она в своем микроблоге демонстрирует снимки в бикини.

Сегодня певица выложила кадр, на котором она запечатлена в купальнике в пол оборота. На таком снимке отчетливо видно, что грудь артистки небольшого размера. Кстати, часто у женщин после грудного вскармливания уменьшается размер бюста.

Поклонники раскритиковали звездную маму за фотографию. Они посоветовали удалить этот кадр и никогда не публиковать ничегео подобного. «Ужасное фото! Юля, ликвидируйте его как можно скорее! На себя не похожа…», «После кормления грудь становится маленькой … но это лучше, чем если она была большая, а потом отвисла», «Да. Ракурс бюста неудачный. Зато на животе удобно спать», «Грудь можно увеличить всегда. Почему не займетесь собой?», — написали в комментариях.

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Комментаторам, конечно, хочется напомнить, что Юля может позволить себе увеличить грудь. Очевидно, что артистка не делает этого сознательно.