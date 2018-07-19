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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за ливня
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из‑за ливня 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Сильный дождь продлится в Москве до ночи 20 июля, жителям и гостям столицы рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду в Москве и Подмосковье на четверг.
«По прогнозу синоптиков Росгидромет, вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля в Москве ожидается очень сильный дождь. Рекомендуется без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте», — говорится в сообщении.
Москвичам также рекомендовали не укрываться под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями. Также не следует пытаться самостоятельно преодолеть подтопленные участки.
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