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МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение
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МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сегодня. 22 июля, для жителей Москвы и Московской области объявили штормовое предупреждение, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве и Московской области.
Согласно информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до девяти вечера в Москве ожидается сильный дождь и гроза. Сообщается об усиление ветра при грозе с порывами до 15 метро в секунду.
Сотрудники МЧС России призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности соблюдать правила техники безопасности при грозе и не выходить на улицу при сильном ветре.
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