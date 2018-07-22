МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение 

Сегодня. 22 июля, для жителей Москвы и Московской области объявили штормовое предупреждение, передает «Инфореактор».
Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве и Московской области.
Согласно информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до девяти вечера в Москве ожидается сильный дождь и гроза. Сообщается об усиление ветра при грозе с порывами до 15 метро в секунду.
Сотрудники МЧС России призывают местных жителей к внимательности и осторожности во время непогоды. В частности соблюдать правила техники безопасности при грозе и не выходить на улицу при сильном ветре.