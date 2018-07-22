МЧС Москвы объявило штормовое предупреждение

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве и Московской области.

Согласно информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до девяти вечера в Москве ожидается сильный дождь и гроза. Сообщается об усиление ветра при грозе с порывами до 15 метро в секунду.