Парень поведал о своем убийстве, вселившись в сестру

В 16-летнюю жительницу Филиппин вселился дух погибшего брата, чтобы рассказать правду о своем убийстве.

Как сообщает The Daily Mail, 19-летний Марвин Маглатас был застрелен в ходе перестрелки. Согласно официальной версии, молодой человек входил в банду наркоторговцев и был убит полицией.

Однако его сестра Абигайла заявляет, что полицейские похитили и пытали Марвина и только потом убили.

Спустя три месяца после гибели брата Абигайла вдруг начала биться в конвульсиях, закатывать глаза и говорить от его имени. С тех пор это повторялось несколько раз.

По ее словам, Марвина похитили, били, пытали, прострелили ему ноги и столкнули под мост. Девушка уверяет, что брат умолял мучителей просто посадить его в тюрьму, но им нравилось причинять ему боль.

Родственница Абигайлы и Марвина считает, что девушка пытается отомстить за погибшего брата. Она уверяет, что Абигайла не притворяется и действительно общается с духом умершего.