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Парень поведал о своем убийстве, вселившись в сестру
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Парень поведал о своем убийстве, вселившись в сестру 

Рамблер 25 минут назад
В 16-летнюю жительницу Филиппин вселился дух погибшего брата, чтобы рассказать правду о своем убийстве.
Как сообщает The Daily Mail, 19-летний Марвин Маглатас был застрелен в ходе перестрелки. Согласно официальной версии, молодой человек входил в банду наркоторговцев и был убит полицией.
Однако его сестра Абигайла заявляет, что полицейские похитили и пытали Марвина и только потом убили.
Спустя три месяца после гибели брата Абигайла вдруг начала биться в конвульсиях, закатывать глаза и говорить от его имени. С тех пор это повторялось несколько раз.
По ее словам, Марвина похитили, били, пытали, прострелили ему ноги и столкнули под мост. Девушка уверяет, что брат умолял мучителей просто посадить его в тюрьму, но им нравилось причинять ему боль.
Родственница Абигайлы и Марвина считает, что девушка пытается отомстить за погибшего брата. Она уверяет, что Абигайла не притворяется и действительно общается с духом умершего.
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