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Захарова: фраза дипломата РФ «глаза-то не отводи» стала криком отчаяния в дискуссии
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Захарова: фраза дипломата РФ «глаза-то не отводи» стала криком отчаяния в дискуссии 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Слова заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова «глаза-то не отводи», обращенная к постпреду Великобритании Мэттью Райкрофту, стала криком отчаяния в попытке донести позицию России. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Коммерсантъ».
12 апреля 2017 года Сафронков на заседании Совета Безопасности использовал фразу «глаза-то не отводи» в полемике с Райкрофтом при обсуждении инцидента с возможным использованием химического оружия в Сирии. Фраза вызвала широкий резонанс в прессе и социальных сетях.
"В предложении «глаза-то не отводи» сконцентрирована боль, это по сути крик отчаяния, — пояснила Захарова значение фразы. — Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?"
Она добавила, что западные дипломаты порой позволяют себе гораздо более резкие выражения: «Сравните две фразы: „глаза-то не отводи“ и „Россия должна отойти в сторону и заткнуться“ (слова, сказанные министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном)».
"Вторая фраза — это пример хамства и пренебрежения в отношении целой страны и ее народа", — указала официальный представитель МИД РФ. При этом она подчеркнула, что первая фраза была сказана открыто за столом переговоров, а вторая — «трусливо и подло, потому что человек находился на территории своей страны и говорил это, понимая, что люди, которых он оскорбил, не смогут ему ответить».
Захарова добавила, что хотя подобные выражения и привлекают внимание, однако нельзя говорить об исчезновении «традиционного дипломатического жанра». «Классический язык существует и остается нормой: если бы его не было, то и эти фразы бы не выделялись так рельефно», — отметила она.
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