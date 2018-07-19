Инвестпрограмма перевооружения Севморзавода будет скорректирована до 2020 года 

УЛЬЯНОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Инвестиционная программа перевооружения Севастопольского морского завода будет скорректирована до конца 2020 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах VII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2018» заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.
"Инвестиционная программа будет скорректирована — что— то пойдет на Севморзавод, что-то на 13-й судоремонтный завод.
Это будет программа до 2020 года", — сказал собеседник агентства.
Рязанцев уточнил, что корректировка программы связана с тем, что 13-й судоремонтный завод должен перейти в ближайшее время в ведение Объединенной судостроительной корпорации. «Фактически мы должны говорить тогда о полноценном судоремонтном и судостроительном кластере в Севастополе, и корректировать эти инвестиционные планы, в том числе и с учетом „13 судоремонтного завода“, — добавил он.
По его словам, инвестиционная программа перевооружения Севастопольского морского завода „достаточно внушительная“ и значительно превышает 2,5 млрд рублей. „Она утверждена, в настоящее время разбита на несколько проектов. Где-то проектная документация уже утверждена, где-то находится в процессе согласования“, — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Севастополе планируется создать судостроительный кластер, куда войдут Севастопольский морзавод, 13-й судоремонтный завод и еще ряд судостроительных предприятий. Севастопольский госуниверситет также станет частью этого кластера, так как вуз традиционно готовит специалистов для отраслей судостроения и судоремонта.
Официальными организаторами и соорганизаторами VII Международного молодежного промышленного форума „Инженеры будущего — 2018“ выступают Союз машиностроителей России, ГК „Ростех“, правительство Ульяновской области, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям. Всего для участия в молодежном форуме официально зарегистрировались 1327 человек, которые представляют 300 предприятий и организаций практически из всех регионов России. Зарубежные гости прибыли из стран Европы, Латинской Америки и СНГ.