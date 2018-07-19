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Сергей Шаргунов призвал взять грядущие выборы под жесткий колпак
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Сергей Шаргунов призвал взять грядущие выборы под жесткий колпак 

Свободная пресса 45 минут назад
В ходе пресс-подхода, организованного после прошедшего 19 июля заседания Общественного штаба по наблюдениям за выборами мэра Москвы, депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов, рассуждая о мерах контроля за ходом голосования на избирательных участках, отметил:
— То, что Общественный штаб возглавляет Алексей Венедиктов, крайне важно. Нужно, чтобы непредвзятые [люди], более того — пристрастные в плане своего бдительного отношения к подсчету голосов занимались этим подсчетом. Мне нравится словосочетание «московский стандарт». И в этот раз возникает возможность расширить этот стандарт предельно прозрачного подсчета голосов на близлежащие регионы. Очень важна формулировка «тотальное видеонаблюдение» — камеру не обманешь. Плюс радует включение в Общественный штаб представителей других партий, которые не участвуют в этих выборах. Я считаю, что наблюдение должно вестись не просто хорошо, оно должно быть пристрастным. Мы знаем, что разного рода технологии, которые ранее применялись для «увода» голосов, были очень изощренными. И наша задача — взять под колпак эти выборы с разных сторон, перекрестно следить за их ходом.
В заключение речи депутат подчеркнул, что он с большой надеждой смотрит на происходящее в Москве и думает, что эту технологию чистых выборов удастся перенести на всю страну и таким образом убрать все «завалы» на пути гражданина к избирательному участку, чтобы он смог свободно проголосовать.
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