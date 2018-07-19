«Робот Займер»: объемы выдачи микрозаймов в МФО растут в межсезонье

Объемы выдачи микрозаймов в микро-финансовых организациях растут в периоды смены сезонов, выяснил в своем исследовании сервис онлайн-займов «Робот Займер».

Причинами роста объема выдачи микрозаймов сервис называет праздничные даты и сезонные расходы, которые могут быть связаны, например, с обновлением гардероба.

В май-июнь 2018 года прирост объемов выдачи микрозаймов составил 4,8% относительно прошлой смены сезона в марте-апреле.

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Наиболее распространенные цели «летних» займов — поездки, развлечения, дачные расходы и ремонт в квартире.