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«Робот Займер»: объемы выдачи микрозаймов в МФО растут в межсезонье
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«Робот Займер»: объемы выдачи микрозаймов в МФО растут в межсезонье 

Банки.ру 47 минут назад
Объемы выдачи микрозаймов в микро-финансовых организациях растут в периоды смены сезонов, выяснил в своем исследовании сервис онлайн-займов «Робот Займер».
Причинами роста объема выдачи микрозаймов сервис называет праздничные даты и сезонные расходы, которые могут быть связаны, например, с обновлением гардероба.
В май-июнь 2018 года прирост объемов выдачи микрозаймов составил 4,8% относительно прошлой смены сезона в марте-апреле.
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Аналитики отметили, что жители Севера и регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов готовы тратить больше, чем граждане из других регионоа. Так, наибольший прирост выдачи микрозаймов продемонстрировали Ненецкий автономный округ — 36,1%, Камчатский край — 27,7%, Амурская область — 16%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 15,6% и Омская область — 15,5%.
Наиболее распространенные цели «летних» займов — поездки, развлечения, дачные расходы и ремонт в квартире.
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