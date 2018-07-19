Сильвестр: как бывший тракторист едва не взорвал Бориса Березовского

Сергей Тимофеев при жизни стал легендой криминального мира. Простой сельский парень всего за несколько лет объединил под своим началом тысячи бандитов, стал главным криминальным авторитетом Москвы и лидером крупнейшей столичной преступной группировки — Ореховской ОПГ. [С-BLOCK]

Будущий глава ореховских родился 18 июля 1955 года в деревне Клин Мошенского района Новгородской области . В деревенской школе он учился на отлично. С раннего детства увлекался спортом и рукопашным боем. И уже тогда демонстрировал лидерские качества: Тимофеев собирал народные дружины для борьбы с правонарушителями. В начале своего трудового пути будущий авторитет работал в поле на тракторе, за что позднее получил кличку Тракторист. Позднее он пошел в армию, где служил в элитном кремлевском полку.

В 1975 году Тимофеев переехал в Москву, где прописался в одном из орехово-борисовских общежитий и устроился спортивным инструктором в Управление жилищно-коммунального хозяйства Главмосстроя . Тогда он и начал находить приработок в виде сбора дани с проституток и игроков в наперстки. В начале 1980-х он вступил в мелкую банду под руководством рецидивиста Ионицы. Параллельно подрабатывал частным извозом. В банде было принято часто закладывать за воротник, что в итоге и сгубило Ионицу. Тимофеев же, предпочитавший пьянкам качалку и тренировки, сумел занять его место. [С-BLOCK]

Влияние преступной группировки постепенно росло, и она стала подминать под себя таксистов, картежников и автоугонщиков. Основной период расцвета банды пришелся на 1988 год, когда вышел новый закон, разрешающий открывать кооперативы. Тогда власть Тимофеева, получившего новое прозвище Сильвестр за внешнее сходство со знаменитым актером Сталлоне, стала распространяться и на первые частные предприятия: кафе, рестораны, магазины, рынки. В частности, под контролем ореховской банды оказались рестораны «Орехово», «Керчь» и «Загорье».

В борьбе за влияние над рынком в Южном порту банда Сильвестра столкнулась с Чеченской ОПГ. Для выяснения отношений с кавказскими группировками Сильвестр объединился с Солнцевской ОПГ. Позднее к ним присоединился и глава Ленинской ОПГ — Борис Антонов . В одной из разборок он лишился глаза, за что получил кличку Циклоп. Союз продержался недолго — в 1989 году Сильвестр, Виктор Аверин (Авера Старший) и Евгений Люстарнов (Люстрик) были арестованы по обвинению в вымогательстве денег у руководителя кооператива «Фонд». В итоге наказание получил один Тимофеев, который, правда, отсидел всего два года вместо положенных восьми. По некоторым данным, срок авторитету сильно сократили потому, что он крепко подружился с некоторыми представителями правоохранительных органов , которые впоследствии помогали Тимофееву в криминальной карьере. [С-BLOCK]

После выхода из тюрьмы Тимофеев, обнаружив разлад в среде мелких группировок в Орехово-Зуево , собрал всех, кого смог, на стадионе Медведково (говорят, туда пришли около 4 тысяч человек). Там Сильвестр, подобно римскому арбитру, сказал речь о том, что нужно отходить от мелких дрязг и разборок и объединяться под общим руководством, чтобы получить доступ к реально серьезным деньгам. И уличная шпана прониклась его словами, в результате чего он стал главой крупнейшей банды Москвы.

К тому времени отношения ореховских и солнцевских охладели из-за того, что последние заключили договор с чеченскими бандитами, которых люто ненавидел Тимофеев. Однако солнцевские ему были уже не нужны — Сильвестр имел достаточно сил, чтобы расширять свое влияние самостоятельно. Укреплялись и его связи в криминальном мире: он стал сотрудничать с Отари Квантришвили , ворами в законе Росписью и Петриком. [С-BLOCK]

Чтобы легализовать и вывести деньги за рубеж Сильвестр начал открывать ряд компаний как в России , так и за границей. «Руками» главы ореховских в финансовой сфере стал мошенник Григорий Лернер, который фактически занял пост бухгалтера банды. Кстати Тимофеев положил глаз на гражданскую жену Лернера Ольгу Жлобинскую. В конце концов финансист сам убедил свою возлюбленную переехать к Сильвестру. В 1992 году Тимофеев и Жлобинская поженились. Новая супруга авторитета не отличалась модельной красотой, зато обладала стратегическим умом и предпринимательским талантом. Она возглавила Московский торговый банк, через который текали мощные финансовые потоки Ореховской ОПГ. Особенностью банка было то, что крупные вкладчики не получали назад свои средства. Когда они пытались вернуть свои деньги, к ним приходили ореховские бойцы и путем физических увещеваний популярно объясняли, что о вложенном капитале стоит забыть.

В 1993 году Тимофеев прилетел в Майами для встречи с влиятельным вором в законе Япончиком. По одной из версий, Япончик дал добро Тимофееву на решение любых спорных вопросов в Москве. По другой версии, вор и главарь ореховских разбирались по поводу личных коммерческих разногласий. Так или иначе, после возвращения из Майами Сильвестр был приглашен на воровскую сходку, где ему была предложена коронация и статус вора. При этом «законники» были готовы пренебречь правилом кодекса, гласящим, что кандидат не должен был когда-либо в жизни сотрудничать с властью. Тимофеев этому пункту не соответствовал, так как служил в армии. Однако Сильвестр в любом случае отказался от оказанной чести: он всегда пренебрежительно относился к кодексу и воровским статусам. [С-BLOCK]

А тем временем число недовольных вседозволенностью Сильвестра все увеличивалось. Он вступил в конфронтацию с Бауманской ОПГ и ее лидерами, в частности, с вором Валерием Длугачем (Глобусом). В результате Глобус и другой лидер банды Владислав Ваннер (Бобон) были убиты киллером Александром Солоником. Существует предположение, что заказчиком убийства выступил глава ореховских. Возник конфликт у Сильвестра и с его бывшим партнером, Отари Квантришвили: они не поделили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе . 5 апреля 1994 года Квантришвили был застрелен снайпером — членом Ореховской ОПГ Алексеем Шерстобитовым (Леша-солдат). [С-BLOCK]

Пострадал от Сильвестра и олигарх Борис Березовский . Он стал жертвой Московского торгового банка. После того, как он потребовал отдать его деньги, вложенные в банк ореховских, на него было совершено покушение. 7 июня 1994 года на Новокузнецкой улице у здания «ЛогоВаза» был взорван заминированный автомобиль, когда рядом с ним проезжал Березовский. Водитель и телохранитель бизнесмена скончались на месте, сам олигарх отделался легкими травмами. [С-BLOCK]

Самого Сильвестра подорвали 13 сентября 1994 года. По оценкам специалистов, мощность бомбы, заложенной в его Mercedes-Benz 600SEC, составила 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Активирована она была с помощью радиоуправляемого устройства.

До сих пор неизвестно, кто заказал и убил главного московского бандита — слишком много он нажил врагов. Наряду с соратниками Квантришвили, Длугача и Березовского убийцами Сильвестра называют его ближайших подчиненных, в частности, Сергея Буторина по кличке Ося. Как обычно, сразу после смерти Сильвестра поползли слухи о том, что он жив, а взрыв — это лишь инсценировка, чтобы скрыться от своих врагов с награбленным. Однако подтверждений этой гипотезы до сих пор нет.