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Подмосковье, Свердловская область и Татарстан лидируют в рейтинге по переработке пластика
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Подмосковье, Свердловская область и Татарстан лидируют в рейтинге по переработке пластика 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 19 июля. Московская область стала лидером по числу предприятий переработки пластика среди регионов России, сообщила в четверг сообщила пресс-служба Минприроды по итогам составленного министерством рейтинга. В тройку лидеров вошли также Свердловская область и Республика Татарстан.
"По предоставленной субъектами РФ информации, в настоящее время в России по количеству предприятий по переработке пластмассы (пластиковой тары, пакетов и др.) лидируют Московская область (13), Свердловская область (9),
Республика Татарстан (5) и Ростовская область (5)", — говорится в сообщении министерства.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что на данный момент в России функционируют 78 предприятий по переработке пластика, которые находятся в 28 регионах страны. «Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активнее. Мы, со своей стороны, как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса», — добавил министр.
По данным экспертов, один пластиковый пакет на свалке может разлагаться от 100 до 400 лет. Ежегодно в среднем каждый человек использует более 200 пластиковых пакетов.
По мнению ученых, чтобы сократить количество пластиковых отходов, необходимо в том числе изменить методы продажи и упаковки товаров: использовать упаковку, когда она действительно нужна, укоротить цепочку поставок, чтобы избежать необходимости защищать продукцию с помощью пластика, а также внедрить многоразовую тару в систему доставки еды, законодательно ограничить использование одноразовой упаковки.
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