Подмосковье, Свердловская область и Татарстан лидируют в рейтинге по переработке пластика

"По предоставленной субъектами РФ информации, в настоящее время в России по количеству предприятий по переработке пластмассы (пластиковой тары, пакетов и др.) лидируют Московская область (13), Свердловская область (9),

Республика Татарстан (5) и Ростовская область (5)", — говорится в сообщении министерства.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что на данный момент в России функционируют 78 предприятий по переработке пластика, которые находятся в 28 регионах страны. «Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активнее. Мы, со своей стороны, как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса», — добавил министр.

По данным экспертов, один пластиковый пакет на свалке может разлагаться от 100 до 400 лет. Ежегодно в среднем каждый человек использует более 200 пластиковых пакетов.

По мнению ученых, чтобы сократить количество пластиковых отходов, необходимо в том числе изменить методы продажи и упаковки товаров: использовать упаковку, когда она действительно нужна, укоротить цепочку поставок, чтобы избежать необходимости защищать продукцию с помощью пластика, а также внедрить многоразовую тару в систему доставки еды, законодательно ограничить использование одноразовой упаковки.