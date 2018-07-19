Есенинский бульвар благоустроят

В Кузьминках будет благоустроен Есенинский бульвар.

В рамках благоустройства будет заменено освещение, отремонтированы детские площадки, выложены цветной плиткой пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы и обустроены газоны. Кроме того, для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья появятся тактильные плиты, информационные щиты со шрифтом Брайля и звуковые маяки у наземных пешеходных переходов через улицы. Работы планируется провести до октября 2018 года.

Последнее благоустройство на этой территории было проведено в 2011 году. Весной этого года горожане смогли высказать свое мнение по предложенной концепции благоустройства Есенинского бульвара в рамках электронного референдума в системе «Активный гражданин».