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Есенинский бульвар благоустроят
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Есенинский бульвар благоустроят 

Префектура Юго-Восточного административного округа 50 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
В Кузьминках будет благоустроен Есенинский бульвар.
В рамках благоустройства будет заменено освещение, отремонтированы детские площадки, выложены цветной плиткой пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы и обустроены газоны. Кроме того, для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья появятся тактильные плиты, информационные щиты со шрифтом Брайля и звуковые маяки у наземных пешеходных переходов через улицы. Работы планируется провести до октября 2018 года.
Последнее благоустройство на этой территории было проведено в 2011 году. Весной этого года горожане смогли высказать свое мнение по предложенной концепции благоустройства Есенинского бульвара в рамках электронного референдума в системе «Активный гражданин».
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