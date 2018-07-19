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Профсоюз уточнил, что голодовку из-за долга по зарплате объявили только на судне в Азове
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Профсоюз уточнил, что голодовку из-за долга по зарплате объявили только на судне в Азове 

ТАСС 49 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Голодовку из-за долгов по зарплате со стороны турецкой компании Palmali объявил экипаж только судна «Риройл-5» под флагом Мальты, которое стоит на рейде в порту Азов, задолженность судовладельца перед моряками составляет не менее $100 тыс., сообщил ТАСС председатель профкома Ростовской городской профсоюзной организации «Азово-Донской профсоюзный комитет плавсостава» Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.
Ранее он сообщал ТАСС, что голодовку объявили экипажи четырех судов компании, в том числе находящихся в Черном море и на реке Дон.
"На «Риройл-5» со вчерашнего дня объявили голодовку [члены экипажа]", — сказал он.
Как сообщил ТАСС один из представителей экипажа «Риройл-5», на судне находится 12 человек, среди которых пять граждан Азербайджана и семь россиян — из Ростовской, Астраханской областей, Дагестана, Чувашии, Новосибирской области, но в голодовке участвуют четверо. «Объявили голодовку четыре человека», — сказал собеседник, добавив, что все они граждане России. Запас продуктов на судне рассчитан до 23 июля.
Также представитель экипажа сообщил, что пока состояние моряков удовлетворительное. Некоторым членам экипажа зарплату не выплачивали около восьми месяцев. По словам собеседника, судовладелец выходит на связь, однако задолженность так и не погасил. Моряки готовят иски в суд на Palmali.
Как ранее сообщал Глушак, заработная плата не выплачивается морякам еще трех судов компании — «Риройл-3», «Адриатик Маринер» и «Риройл-2». По его данным, «Адриатик Маринер» и «Риройл-2» находятся в Черном море за 12-мильной зоной уже более 2 месяцев, а «Риройл-3» — в Ростове-на-Дону. Он рассказал, что профсоюз готовит иск в суд на компанию Palmali по судну «Риройл-3» «о невыплате заработной платы».
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