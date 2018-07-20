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Захарова призвала Грузию не обслуживать чужие геополитические интересы
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Захарова призвала Грузию не обслуживать чужие геополитические интересы 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2» рассказала, что ряд политических сил на Западе хочет сохранить и даже усилить антироссийские санкции и может использовать для достижения своих целей Грузию. Она напомнила, что этих людей ничуть не заботит благополучие грузинского народа, они лишь хотят использовать Тбилиси в качестве инструмента в геополитической игре.
«Грузия уже фактически превратилась в элемент западной «стратегии сдерживания России» в Причерноморье и на Южном Кавказе. Не так давно один из чиновников американского Госдепартамента публично заявил, что США будут «вооружать Грузию для противодействия России». Грузинским политикам стоит помнить, что обслуживать чужие геополитические интересы вместо национальных — дело неблагодарное и неблагородное», — приводит её слова пресс-служба МИД РФ.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили заявил, что входящие в состав альянса страны согласны на предоставление членства в этой организации Грузии.
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