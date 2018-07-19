В России расширили список органов, имеющих доступ к счетам юрлиц 

В Госдуме согласовали расширение перечня лиц, которые могут получить доступ к банковским счетам юридических лиц. Теперь глава президентской администрации, руководитель аппарата правительства, глава ЦБ, руководители государственных внебюджетных фондов, а также начальники федеральных госорганов, главы исполнительных и законодательных властей регионов могут организовать проверки счетов претендентов на государственную должность.
Как сообщает «Интерфакс» такая возможность ранее была только у налоговой инспекции, следствия, суда, Счетной палаты и государственных внебюджетных фондов. Кроме того, Росфинмониторинг и оперативный розыск в определенных случаях имели право запроса информации по движению средств.
Ранее Пятый канал сообщал, что в России создается единая биометрическая база.