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В России расширили список органов, имеющих доступ к счетам юрлиц
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В России расширили список органов, имеющих доступ к счетам юрлиц 

Пятый канал 58 минут назад
Фото: Пятый канал
В Госдуме согласовали расширение перечня лиц, которые могут получить доступ к банковским счетам юридических лиц. Теперь глава президентской администрации, руководитель аппарата правительства, глава ЦБ, руководители государственных внебюджетных фондов, а также начальники федеральных госорганов, главы исполнительных и законодательных властей регионов могут организовать проверки счетов претендентов на государственную должность.
Как сообщает «Интерфакс» такая возможность ранее была только у налоговой инспекции, следствия, суда, Счетной палаты и государственных внебюджетных фондов. Кроме того, Росфинмониторинг и оперативный розыск в определенных случаях имели право запроса информации по движению средств.
Ранее Пятый канал сообщал, что в России создается единая биометрическая база.
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