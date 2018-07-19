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В Волгограде планируют создать сенсорный сад
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В Волгограде планируют создать сенсорный сад 

RT на русском 1 час назад
Подведены итоги конкурса экологических проектов «Зелёная волна». В 2018 году грантовая поддержка составит 1,5 млн рублей, сообщают «Аргументы неделi».
В частности, на территории Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Волгограде создадут сенсорный сад. Его микрозоны будут ориентированы на каждый из органов чувств.
В Саяногорске на месте пустыря в Ленинградском микрорайоне появится площадка для семейных уличных мероприятий, а в Кандалакше благоустроят территорию парка «У самого Белого моря».
В 2018 году конкурс проходит в Красноярском крае, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве, Карелии и Хакасии.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове открыли обновлённый Ботанический сад.
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