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«Очень сожалею о произошедшем»: Дубровский прокомментировал задержание главы дирекции саммитов-2020
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«Очень сожалею о произошедшем»: Дубровский прокомментировал задержание главы дирекции саммитов-2020 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в курсе действий, которые проводятся в настоящее время силовыми структурами в отношении первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
— Я очень сожалею о произошедшем, — прокомментировал Борис Дубровский. — Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия. Хочу отметить, что только после решения суда можно говорить о наличии вины или невиновности того или иного человека. Уверен, правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе, мной поставлена задача оказать им максимально возможное содействие. В любом случае, в самое ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры города Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Новость дополняется.
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