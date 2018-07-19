1 августа состоится внеочередная встреча главы управы района Косино-Ухтомский с населением

Мероприятие пройдет на площадке школы №2031 по адресу: улица Муромская, дом 1а.

1 августа глава управы района Косино-Ухтомский Роман Балдуев проведет внеплановую встречу с местным населением.

В рамках повестки дня предполагается обсудить готовность досуговых и спортивных объектов района к новому учебному году.

С докладами выступят заместители главы управы по направлениям. На мероприятии будут присутствовать представители районных управляющих компаний, МЧС и другие.

После отчетной части встречи жители смогут задать свои вопросы руководству района.

Встреча состоится 1 августа, начало в 19 часов. Управа района Косино-Ухтомский приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению повестки дня.