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1 августа состоится внеочередная встреча главы управы района Косино-Ухтомский с населением
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1 августа состоится внеочередная встреча главы управы района Косино-Ухтомский с населением 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Мероприятие пройдет на площадке школы №2031 по адресу: улица Муромская, дом 1а.
1 августа глава управы района Косино-Ухтомский Роман Балдуев проведет внеплановую встречу с местным населением.
В рамках повестки дня предполагается обсудить готовность досуговых и спортивных объектов района к новому учебному году.
С докладами выступят заместители главы управы по направлениям. На мероприятии будут присутствовать представители районных управляющих компаний, МЧС и другие.
После отчетной части встречи жители смогут задать свои вопросы руководству района.
Встреча состоится 1 августа, начало в 19 часов. Управа района Косино-Ухтомский приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению повестки дня.
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