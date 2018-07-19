Мексика экстрадирует в США экс-лидера картеля «Лос-Сетас» Z-40

Власти Мексики решили экстрадировать в США бывшего лидера наркокартеля «Лос-Сетас».

Мигель Анхель Тревиньо по прозвищу Z-40 был арестован в 2013 году. РИА Новости напоминает, что Тревиньо обвиняют в убийствах, наркотрафике, вымогательстве и отмывании денег. Кроме того, он подозревается в похищении и убийстве 256 мигрантов в штате Тамаулипас.

"Лос-Сетас" считается одним из крупнейших картелей Мексики, под контролем которого находится множество преступных группировок в 16 штатах (из 31) и столице страны. Предположительно, картель был сформирована бывшими сотрудниками элитных военных подразделений.

Тревиньо в четверг 19 июля под усиленной охраной доставили в аэропорт Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа. Ожидается, что оттуда его переправят в США.