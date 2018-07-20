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В Муромской области разбился дельтапланерист
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В Муромской области разбился дельтапланерист 

Свободная пресса 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В районе Кировска в Хибинских горах погиб дельтапланерист. «Около 21:00 по Москве начали поступать сообщения очевидцев, что у Кировска упал и погиб дельтапланерист», — приводит слова своего источника в экстренных службах «Интерфакс».
Сообщается, что на место предполагаемого ЧП выехали правоохранители.
Ранее «СП» сообщала, что в ХМАО разбились школьница и парашютист-инструктор. Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю. Девушка и инструктор выжили, получив различные травмы.
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