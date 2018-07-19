Мэр с холода

Кандидат в Мэры Москвы Сергей Собянин приехал в гости к «Баскин Роббинс». Он осмотрел фабрику и ознакомился с производственными процессами. В ответ гостеприимные рабочие предложили политику полакомиться мороженым. Сергей Семёнович с энтузиазмом принял эту идею. Впрочем, как и многие другие.

Спортивного вида кандидат

Шёл сентябрь 2010. Москва была не столько встревожена, сколько заинтригована слухами о том, что бессменный, как казалось, столичный мэр Лужков попал в опалу и вот-вот вынужденно покинет свой пост. Депутаты Мосгордумы , в основном избранные по так называемому «списку Лужкова », на все голоса рапортуют о готовности грудью встать на защиту репутации градоначальника.

Но вот Лужков покидает мэрию в сопровождении одного только Кобзона. А через несколько дней в здании на Тверской появляется седой, но подтянутый, спортивного вида кандидат в новые мэры — Сергей Собянин. И городские избранники встречают его дружной овацией. И вопроса нет, чтобы не утвердить его в новом статусе. Я вспомнил тот уже далёкий эпизод смены власти в Москве не для того, чтобы уязвить наших гибких депутатов. А для того, чтобы подчеркнуть: опытный политик умеет со всеми находить общий язык.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков

А Сергей Собянин принадлежит к тем политическим реликтам, что прошли все возможные ступени власти. Он ещё из тех, у кого за плечами путь партийно-комсомольской школы управления в самых низах. Путь, который ступенька за ступенькой позволил ему подняться почти на самый верх. Вспомните, как накануне президентских выборов Собянин был в числе нескольких персон, кого уже сватали в кресло премьера. Понятно, что наш политический этикет требовал сразу же отмежеваться от «подобной инсинуации». Тем не менее, тот, кто справляется с городом, обеспечивающим 20 процентов ВВП страны, тот не стушуется и в Белом доме.

Такой же, как все По биографии Собянина можно снимать телероман из серии «Наша биография». Один прадед раскулачен и сослан на крайний север, другой — из старообрядцев, нелюбимых никакой российской властью. Двое дядьев не вернулись с фронта. А его отец не попал на войну только по малолетству. Школу будущий мэр оканчивал в том самом Берёзово , куда был сослан некогда всесильный Меньшиков. Кто не помнит знаменитую картину Василия Сурикова о крахе одной из самых блестящих карьер. Но где у одного крах, у другого — старт. Диалектика.

А дальше диплом специалиста по машиностроению, завод, комсомольская работа. Возвращение на Север, в легендарный Когалым . И от сельсовета до главы Ханты-Мансийской думы, до кресла сенатора.

Сергей Собянин активно отстаивал автономию округов. По принципу матрёшки, входящих в состав Тюменской области . И два автономных главы — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов — выступают за выдвижение Собянина в губернаторы Тюменской области. Вопрос это был непростой. Нефтеносную и газоносную область твёрдо держал в своих руках губернатор Рокецкий, не зря носивший «партийную кличку» Папа Роки. Говорила она сама за себя. К слову, его супругу за глаза звали Мама Роки.

Но после консультаций в столице, где с подозрением следили за губернаторским образом жизни, Собянин решается поучаствовать в выборах и набирает больше пятидесяти процентов. Так он возглавляет один из ключевых регионов страны. Причём в новом качестве он уже занимает твёрдую позицию против окружного «сепаратизма». Это тоже своеобразная диалектика.

"АГН"Москва"/Кирилл Зыков

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева , мэр Москвы Сергей Собянин, немецкий футболист Лотар Маттеус

Его перемещение в Москву в качестве главы президентской администрации стала немалой сенсацией. В тесный президентский круг был введён политик, ну никак не связанный ни с городом на Неве, ни со спецслужбами. Довольно скоро было замечено, что во время заседаний Собянин смотрит исключительно либо на президента, либо в свои бумаги. Другого варианта просто не существовало.

Говорят, на столичного мэра Собянин был выдвинут правящим в тот момент тандемом в результате компромисса. Дескать, один вроде бы склонялся к назначению ныне покойной Швецовой. Другой помнил о правой руке Лужкова — «Павлиныче». Был даже вариант отозвать из Нижнего Валерия Шанцева и назначить его премьером при будущем мэре.

Но всё-таки решили лишить аппарат Белого дома вице-премьера ради столичной стабильности. Ну а дальше Собянин встретился с городскими думцами.

И надо сказать, передача власти прошла совершенно безболезненно. Пенсионеры, самый надёжный электоральный ресурс, быстро успокоились, получив подтверждение, что все надбавки будут не только сохранены, но и увеличены. Горожане, привыкшие к бизнес-проектам отставной первой городской леди, получили заверения в том, что в Москве супруга мэра Ирина Иосифовна не будет продолжать свои инфраструктурные проекты времён тюменского губернаторства.

А почитатели жёлтой прессы узнали всё о романе мэра с его давней соратницей Анастасией Раковой, которая из Тюмени прошла с Собяниным и Кремль, и Белый дом, и мэрию на Тверской,13. Узнали, что в старинном мэрском здании к её кабинету пристроили детскую игровую комнату, сломав перегородки в соседний кабинет, дабы воспитание ребёнка не отвлекало бы вице-мэршу от государственных дел. На том все и успокоились.

Мэр почти как Робеспьер

Слова президента Путина о том, что Собянин, конечно, не Робеспьер, подвели итог слегка нервозной первой избирательной кампании Сергея Семёновича в столице, в ходе которой Навальный сумел получить 27 процентов голосов. С тех пор Собянин ещё раз показал, что политик тот, кто умеет учиться. И его нынешнее выдвижение в кандидаты было выстроено по всем американским канонам. Публичное объявление о намерении баллотироваться при большом стечении горожан, собравшихся на концерт. Лёгкая импровизационная речь. Хотя мы все знаем, что лучшая импровизация всегда хорошо подготовлена. Поход со сцены в народ с многочисленными рукопожатиями.

Да и статус независимого кандидата, не желающего в контексте выборов связывать своё имя с партией, в руководство которой он входит уже много лет, также весьма удачный ход. Во всяком случае, спектр вопросов, ассоциирующихся с мэром, таким образом сужен до чисто городских проблем, в число которых не входит, например, та же пенсионная реформа. Да и отказ от участия в теледебатах также ограждает от необходимости до середины сентября отвечать на невыигрышные вопросы большой политики.

"АГН"Москва"/Андрей Никеричев

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) на Московском международном форуме «Город образования» на ВДНХ

А в остальном городские выборы — просто слепок с президентских. Несмотря на сложные отношения женских каблучков с тротуарной плиткой, у Собянина фактически нет соперников. Ему даже не надо навязчиво перечислять статистику уже осуществлённых проектов. И так миллионы ежедневно спускаются в вестибюли десятков новых станций метро, въезжают на многочисленные хорды, покончившие с изжившими себя кольцами, прыгают в поезда МЦК. После московского застоя времён позднего Лужкова столица выглядит весёлым и разбуженным городом, в котором на центральной площади взлетают ввысь качели, а на аллее главной выставки страны забил каскад фонтаном, не ремонтировавшийся с 1954 года.

Да, его перевыборы выглядят референдумом о доверии его политике, его иногда противоречивым развёрнутым масштабным проектам. Но в любом случае, выборы — это идеальный повод напомнить властям о том, что только народ остаётся источником всякой власти.