Ещё
Советник Трампа: «ВТО и мировая торговля не работают»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник Трампа: «ВТО и мировая торговля не работают» 

Вести Экономика 23 часа назад
Фото: Вести Экономика
Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. Фото: Roman Pilipey/EPA-EFE  Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Cоветник президента США Дональда Трампа по экономике Лоуренс Кадлоу заявил о том, что система мировой торговли «не работает» и поэтому США будут продолжать оказывать давление на Китай.
Об этом он заявил в своем выступлении на конференции CNBC Delivering Alpha. Кадлоу вновь обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности США и заявил о том, что Трамп «недоволен этими так называемыми переговорами» с Китаем и будет продолжать пытаться давить на Пекин:
"Я не сторонник пошлин, мне не нравится применение пошлин по целым секторам. Но, на мой взгляд, президент США поступает правильно. Это надо было уже давно сделать. Во-первых, надо признать, что система мировой торговли не работает. Всемирная торговая организация не работает. Во-вторых, самым главным виновником в этой ситуации является Китай, в особенности с момента его вступления в ВТО, примерно в 2000 г.
Если я правильно понимаю, в ВТО они по-прежнему классифицируются как страна с неразвитой экономикой. Это чушь. И они используют этот статус, для того чтобы устанавливать высокие пошлины для других стран. Они повсеместно крадут нашу интеллектуальную собственность, не позволяют владеть компаниями, заставляя создавать партнерства.
Я думаю, президент настолько недоволен ситуацией с Китаем по этим так называемым переговорам, что он продолжает оказывать давление на Китай, и я поддерживаю его в этом".
Вести Экономика: последние новости
Китай накачивает военную машину Пакистана ФНС с 2019 г. получит удаленный доступ к бухгалтерии РЖД Machine learning: технология будущего, которая меняет жизнь сейчас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам248
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство348
В России появилась новая кредитная проблема75
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня22
Хуситы обратились к России за помощью74
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение