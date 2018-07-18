Советник Трампа: «ВТО и мировая торговля не работают»

Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу. Фото: Roman Pilipey/EPA-EFE Москва , 18 июля — «Вести. Экономика». Cоветник президента США Дональда Трампа по экономике Лоуренс Кадлоу заявил о том, что система мировой торговли «не работает» и поэтому США будут продолжать оказывать давление на Китай

Об этом он заявил в своем выступлении на конференции CNBC Delivering Alpha. Кадлоу вновь обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности США и заявил о том, что Трамп «недоволен этими так называемыми переговорами» с Китаем и будет продолжать пытаться давить на Пекин:

"Я не сторонник пошлин, мне не нравится применение пошлин по целым секторам. Но, на мой взгляд, президент США поступает правильно. Это надо было уже давно сделать. Во-первых, надо признать, что система мировой торговли не работает. Всемирная торговая организация не работает. Во-вторых, самым главным виновником в этой ситуации является Китай, в особенности с момента его вступления в ВТО, примерно в 2000 г.

Если я правильно понимаю, в ВТО они по-прежнему классифицируются как страна с неразвитой экономикой. Это чушь. И они используют этот статус, для того чтобы устанавливать высокие пошлины для других стран. Они повсеместно крадут нашу интеллектуальную собственность, не позволяют владеть компаниями, заставляя создавать партнерства.

Я думаю, президент настолько недоволен ситуацией с Китаем по этим так называемым переговорам, что он продолжает оказывать давление на Китай, и я поддерживаю его в этом".