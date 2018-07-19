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Лучшее за день. 19 июля
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Лучшее за день. 19 июля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
В чем немецкие журналисты уличили тысячи ученых со всего мира, как основной компонент ботокса использовали с пользой, чем ученым поможет детеныш змеи в янтаре из Мьянмы и как фломастер помогает резать металлы, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Немецкие журналисты вместе с коллегами из Франции и США уличили тысячи ученых — как из Германии, так и изо всего мира — в том, что они публиковались в псевдонаучных журналах. В числе обвиненных даже нобелевский лауреат.
Новый закон о РАН окончательно утвержден — его подписал президент.
Основной компонент ботокса — сильнейший яд ботулотоксин — стал компонентом нового сильного обезболивающего.
Оказалось, что для того, чтобы аккуратно разрезать мягкий металл, его нужно покрыть замазкой, покрасить фломастером или даже просто наклеить на него скотч.
В Гарварде разработали робо-захват в форме додекаэдра, который может ловить медуз, маленьких осьминогов или кальмаров на очень большой глубине.
В янтаре из Мьянмы нашли необычайно древнего детеныша змеи возрастов 280 миллионов лет.
Какой будет школа через несколько десятилетий: будут ли там оценки, будет ли применяться виртуальная реальность, какими станут учебники и в кого превратятся учителя? Свои соображения по этому поводу высказал вице-президент компании «Просвещение» Михаил Кожевников.
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