Лучшее за день. 19 июля

В чем немецкие журналисты уличили тысячи ученых со всего мира, как основной компонент ботокса использовали с пользой, чем ученым поможет детеныш змеи в янтаре из Мьянмы и как фломастер помогает резать металлы, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Немецкие журналисты вместе с коллегами из Франции США уличили тысячи ученых — как из Германии , так и изо всего мира — в том, что они публиковались в псевдонаучных журналах. В числе обвиненных даже нобелевский лауреат.

Новый закон о РАН окончательно утвержден — его подписал президент.

Основной компонент ботокса — сильнейший яд ботулотоксин — стал компонентом нового сильного обезболивающего.

Оказалось, что для того, чтобы аккуратно разрезать мягкий металл, его нужно покрыть замазкой, покрасить фломастером или даже просто наклеить на него скотч.

Гарварде разработали робо-захват в форме додекаэдра, который может ловить медуз, маленьких осьминогов или кальмаров на очень большой глубине.

В янтаре из Мьянмы нашли необычайно древнего детеныша змеи возрастов 280 миллионов лет.

Какой будет школа через несколько десятилетий: будут ли там оценки, будет ли применяться виртуальная реальность, какими станут учебники и в кого превратятся учителя? Свои соображения по этому поводу высказал вице-президент компании «Просвещение» Михаил Кожевников

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