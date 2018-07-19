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Насколько безопасна биометрическая идентификация личности
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Насколько безопасна биометрическая идентификация личности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Считается, что специальная программа по неким реперным точкам гарантированно идентифицирует присланное фото с конкретным человеком. Мошенники лицо заемщика не подделают. Действительно, полученная банком фотография будет точно идентифицирована с имеющимся образцом. И деньги уйдут лишь после подтверждения, что на фото, например, конкретный гражданин Иванов, а не его загримированный двойник.
Но ведь к объективу веб-камеры можно приложить просто фото реального человека, банковским счетом которого хотят воспользоваться злоумышленники. И программа даст добро на финансовые операции.
Как уверяют специалисты, даже объемное изображение в 3D системе не дает гарантии того, что запрос исходит от конкретного человека, а не его виртуального двойника.
Да, в 3D устройствах идентификации есть подсветка, которая проецирует на лицо текстуру в инфракрасном спектре, а камера уже регистрирует искажения той самой текстуры на лице. Но оказалось, что и такую камеру можно обмануть с помощью маски, полностью повторяющей геометрию лица.
В 2016-м студенты одного из американских университетов ради шутки с помощью таких виртуальных масок смогли обмануть четыре из пяти систем распознавания, которые считались очень надежными. Так что и трехмерное изображение не гарантирует идентификацию.
Однако ситуация не столь уж и безнадежна. Группа специалистов под руководством Кирилла Косолапова предложила очень оригинальное и несложное решение. За основу того, что на видеоизображении не просто набор пикселей или виртуальная маска, а живой человек, взят такой жизненный параметр, как пульс.
Для человеческого глаза это не заметно, но цвет кожи на лице постоянно меняется. Это происходит из-за того, что кровь в сосудах, расположенных близко к кожному покрову, пульсирует. Была разработана специальная программа, которая эту пульсацию видит.
Система делит изображение человеческого лица на фрагменты и пропускает их через специальные фильтры. Затем определяется изменение величины яркости сегментов изображений во всей последовательности кадров. Если яркость меняется — пульс есть, и перед камерой стоит не фотография из социальной сети, а живой человек. Подобные технологии в нашей стране еще не применялись.
Ее разработчики уверены, что их программа значительно повысит достоверность удаленной идентификации тех или иных граждан и станет надежным барьером для мошенников.
Она найдет свое применение не только в банковской сфере, но и в охранных системах, где используются видеокамеры.
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