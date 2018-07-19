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Посол России во Франции рассказал о причинах закрытия Business France
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Посол России во Франции рассказал о причинах закрытия Business France 

RT на русском 1 час назад
Посол России во Франции Алексей Мешков в разговоре с RT рассказал о причинах закрытия представительства Business France при французском посольстве в Москве.
«Не может быть никаких зеркальных мер. Во-первых, потому что наше торгпредство, которое работает во Франции, функционирует на основе межправительственного соглашения, а структура Business France — это не торгпредство, это была бизнес-структура, которая использовала крышу посольства, не являясь структурным подразделением посольства. Сложности у них возникли только из-за того, что были проблемы с российским персоналом, который там работал. Чисто трудовые споры», — сообщил Мешков.
Российский дипломат отметил, что на протяжении последних полутора лет российская сторона предлагала Франции нормализовать деятельность Business France.
«Французы по собственным причинам не были готовы это делать, и по линии разработки специального межправительственного соглашения, и путём обмена дипломатическими нотами. С нашей стороны было одно простое требование — давайте сделаем работу Business France в России легальной», — пояснил российский посол.
В то же время, Мешков сообщил, что после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию на чемпионат мира по футболу, а также участия французского лидера в Петербургском экономическом форуме отношениям между Парижем и Москвой «был дан очень позитивный импульс».
«После этих событий был дан очень позитивный импульс развитию контактов между нашими странами по всем направлениям. Наблюдается динамичный рост бизнеса, у нас сейчас активизировались контакты по всему блоку вопросов, связанных с Ближним Востоком, включая Сирию. Чувствуется настрой на выправление отношений. Но далеко не всё сделано, ещё многое предстоит сделать. Но главное, что есть желание слушать и, я надеюсь, слышать друг друга», — отметил российский посол во Франции.
Ранее Мешков заявил, что закрытие представительства по торговле и инвестициям при посольстве не отразится на экономических связях между двумя странами.
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