Ещё
О новом в электронной сертификации пищевой продукции рассказали предпринимателям Бегового района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О новом в электронной сертификации пищевой продукции рассказали предпринимателям Бегового района 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Интересное и полезное для предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг района Беговой, мероприятие прошло сегодня.
Представитель группы компаний «Поиск» рассказала об обязательном переходе к электронным ветеринарным сопроводительным документам (элВСД) с 01.07.2018г.
В процессе беседы представители бизнеса получили исчерпывающие ответы на важные вопросы: какие организации обязаны подключиться к ФГИС «Меркурий» и как зарегистрироваться в ней; на какую продукцию нужно оформлять элВСД; каковы сроки перехода; какие штрафы ждут за нарушения требований.
Тема оказалась важна ещё и потому что она затрагивает интересы практически любого жителя столицы, т.к. в перечень товаров будут включены готовая молочная продукция, сыры, мороженое, соленые, сушеные, копченые рыбо и морепродукты, консервы, составные продукты, содержащие продукцию животного происхождения и др.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Тимирязевцы запустили мини-завод по производству вощины Новую поликлинику на Дмитровском шоссе в САО возведут через два года Управа Бескудниковского района провела мониторинг нестационарных торговых объектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам261
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство352
В России появилась новая кредитная проблема79
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня21
Хуситы обратились к России за помощью75
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение