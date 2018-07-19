О новом в электронной сертификации пищевой продукции рассказали предпринимателям Бегового района

Интересное и полезное для предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг района Беговой, мероприятие прошло сегодня.

Представитель группы компаний «Поиск» рассказала об обязательном переходе к электронным ветеринарным сопроводительным документам (элВСД) с 01.07.2018г.

В процессе беседы представители бизнеса получили исчерпывающие ответы на важные вопросы: какие организации обязаны подключиться к ФГИС «Меркурий» и как зарегистрироваться в ней; на какую продукцию нужно оформлять элВСД; каковы сроки перехода; какие штрафы ждут за нарушения требований.

Тема оказалась важна ещё и потому что она затрагивает интересы практически любого жителя столицы, т.к. в перечень товаров будут включены готовая молочная продукция, сыры, мороженое, соленые, сушеные, копченые рыбо и морепродукты, консервы, составные продукты, содержащие продукцию животного происхождения и др.