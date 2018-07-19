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В Российской молодежной библиотеке продолжаются чтения на иностранном языке
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В Российской молодежной библиотеке продолжаются чтения на иностранном языке 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Текущий предмет программы — роман «Цифровая крепость» известного американского писателя Дэна Брауна.
Для того, чтобы полностью охватить и понять представленный текст, участники инциативы намеренно не спешат. Как отмечает филолог Наталья Кармона, руководитель и ведущая программы, это позволяет лучшим образом вникнуть в суть произведения.
«Наши занятия называются «Медленное чтение на английском языке». Выбираем всегда увлекательные книги, чтобы увлечься интригой повествования, изучая тонкости иностранного языка. Мы прочитали четыре главы романа, разберем две следующие, пятую и шестую», — сказала Наталья Кармона.
Следующая встреча клуба любителей иностранной литературы состоится 23 июля в Зале редкой книги Российской государственной библиотеки для молодежи. Начало в 18:30.
Вход свободный.
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