Кому полезна и кому вредна крапива

В июле собирают крапиву, растение популярное и очень полезное. Кому она показана, а кому — запрещена, читайте в нашем материале.

Сорняк или лекарство? Злобный «стрекатель» или помощник и целитель? И то, и другое. Крапива — наше все. На Западе ей засаживают поля, чтобы потом использовать в медицинских и косметических целях! А у нас ее — пруд пруди. Ну не пруд, ладно, но все обочины-то чем заросли?! О крапиве рассказывает терапевт Елена Топалова:

— Наши предки не знали, что когда-то на свет родится химия, биология, фармацевтика. Они не знали, что в крапиве содержится так много витаминов и важных соединений, что в ней немало фолиевой кислоты, рибофлавина, кальция и железа, меди, селена и магния. Но то ли природное чутье им подсказывало, то ли третий глаз — они невероятно ценили крапиву, добавляли ее в суп и хлеб, ну и, конечно, лечились ей.

Ну нужно ли это нам? В нашем-то веке высоких технологий? Ответ один — да. И потому, что бесконечно «забивать» себя химией невозможно, и потому, что это недорого и эффективно. А вот в каких делах крапива помощница, а в каких едва ли не враг — разберемся.

Итак, первое и главное: крапива — подруга артритчиков. То, что обычно называется подагрой, то есть мышечно-скелетные боли, крапивой прогоняются не мигом, но быстро. Для этого растение прикладывают, запарив, к больным местам, а также пьют ее настой на ночь (1 стол. ложка сухой травы на стакан кипятка). Если боли в суставах сильные, рекомендуют приложить листья крапивы свежими.

Второе — поскольку в крапиве много железа, она незаменима при анемии. Плюс ко всему, настой бодрит, придает силы, полезен женщинам на фоне ежемесячных кровопотерь, но не патологических кровотечений (тут стоит сделать смесь из горца птичьего, пастушьей сумки и крапивы в равных пропорциях, заварить и пить). Параллельно крапива разбирается и с неприятностями в желудочно-кишечном тракте: нормализует флору, снимает тошноту. Еще скажу пару слов о неприятности, о которой почему-то люди предпочитают молчать: я о геморрое. Если у вас есть геморрой в зачаточном состоянии, хотя бы по вечерам прикладывайте к нему салфетки, смоченные прохладным настоем крапивы, так уменьшатся боли и кровоточение.

Мужчины на крапиву вообще должны молиться. Не потому, что она — отличная альтернатива ремню, сейчас, в условиях работы бдительной ювенальной юстиции никакой крапивой по мягкому месту ребенка уже не отходишь. Нет, дело в другом! Крапива достаточно успешно решает проблему аденомы предстательной железы. Правда, конечно, не полностью, но частично: например, устраняет такие симптомы этой беды, как неполное испражнение мочевого пузыря или мочеиспускание «по капельке». Причем сейчас крапиву включают в терапию этого заболевания самые продвинутые медики Запада. Плюс ко всему, она повышает уровень гормона тестостерона, а что это значит — знают, я думаю, все. Крапива выводит из организма мочевую кислоту, что сообщает подвижность суставам и телу в целом.

Профилактически крапиву можно и нужно пить всем — это мощная профилактика болезней мочеиспускательного канала и «нижнего этажа» в целом. Но если у вас есть проблемы с почками, пиелонефрит или были обнаружены камни, посоветуйтесь с врачом. Крапива — растение «соленое», в ней много солей, которые для «почечников» будут лишними.

Ведутся эксперименты, которые доказывают, что крапива тормозит приближение господина Альцгеймера. Это не доказано но сто процентов, но вселяет оптимизм.

Ну а про творимые крапивой косметические чудеса можно петь песню до утра. Волосы — лечит и укрепляет, придает им блеск, кожу — чистит, прыщички и гнойники убирает.

Но есть ситуации, при которых крапиву применять не стоит. Или скажем иначе: если вы применяете крапиву под контролем врача, то все хорошо. Но если занялись самолечением — учтите некоторые особенности растения. Ее нельзя использовать при: маточных кровотечениях и различных новообразованиях, при выраженном атеросклерозе и тромбофлебите, повышенном давлении. Но самое главное — ее нельзя употреблять при беременности, причем ни в каком виде, кроме как ополаскиватель для волос. Настой крапивы может вызвать преждевременные роды.