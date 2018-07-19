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«Наш город» расширяет функционал
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«Наш город» расширяет функционал 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
На портале общественного управления добавлены новые разделы и обновлен внешний вид.
За первую половину этого года жителями Преображенского было направлено с помощью городского портала «Наш город» более трех тысяч обращений. На основании каждого из них были приняты меры со стороны районной управы при содействии местного Совета депутатов.
Сейчас портал расширяется, в него добавлены два ноых раздела: «Мэр, у меня есть идея» и «Мэр, у меня есть проблема». С их помощью жители могут передать муниципальным и городским властям свои предложения по реконструкции пешеходных зон, дворов, парков, донести свои мысли по переустройству социальной сферы.
Одновременно растет присутствие портала «Наш город» в социальных сетях: организуются тематические сообщества и группы, где можно оперативно получить ответ на тот или иной вопрос.
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