«Наш город» расширяет функционал

На портале общественного управления добавлены новые разделы и обновлен внешний вид.

За первую половину этого года жителями Преображенского было направлено с помощью городского портала «Наш город» более трех тысяч обращений. На основании каждого из них были приняты меры со стороны районной управы при содействии местного Совета депутатов.

Сейчас портал расширяется, в него добавлены два ноых раздела: «Мэр, у меня есть идея» и «Мэр, у меня есть проблема». С их помощью жители могут передать муниципальным и городским властям свои предложения по реконструкции пешеходных зон, дворов, парков, донести свои мысли по переустройству социальной сферы.

Одновременно растет присутствие портала «Наш город» в социальных сетях: организуются тематические сообщества и группы, где можно оперативно получить ответ на тот или иной вопрос.