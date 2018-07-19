От коррупции до экологии: президент Кыргызстана встретился с правозащитниками

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями гражданского сектора. Говорили долго, обсудили многое, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Ким.

Сорок самых ярких представителей гражданского общества и президент. Встречи в таком формате, когда можно напрямую задать вопрос главе государства, Сооронбай Жээнбеков намерен сделать постоянными. Новую традицию он решил заложить сразу после избрания.

«Общенациональное согласие — наш главный приоритет. Большая роль принадлежит в этом важном деле представителям гражданского общества. Я хочу вас призвать поддержать меня в том, чтобы мы смогли не только укрепить мир и согласие в нашей стране, но и объединить все лучшие силы», — обратился к собравшимся президент Кыргызстана. Они лучшие в своей сфере: занимаются политологией, правом, экологией… Их экспертное мнение очень важно для успешного проведения реформ, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и призвал участников беседы быть активными.

«Мы готовы работать с гражданским сектором, быть партнерами, мы открыты для конструктивных идей и критики», — сказал глава государства.

Четыре часа дискуссии — максимум диалога, вопросы и ответы, без длинных речей. Президент выслушал всех. «Он исписал два блокнота. Он держал ручку, блокнот, записывал, уточнял, прежде чем ответить, если вопрос ему был непонятен», — говорит юрист Чолпон Жакупова.

Большинство вопросов было о борьбе с коррупцией, о судебной и правоохранительной реформе. Участники отметили: президент Жээнбеков говорил честно, формальных ответов не давал. Если о чем-то слышал впервые, обещал разобраться и ответить позже.

«Я предложила президенту рассмотреть переход и переформатирование борьбы с коррупцией в более созидательный формат, начать работать с причин коррупции и первым шагом предложила реформировать систему госуправления. Президент поддержал», — рассказала правозащитник Таттуу Мамбеталиева. Прозрачность судов и милиции, защита прав граждан, охрана материнского здоровья и забота о детях, развитие регионов и экологическая безопасность. Это только часть проблем, которые обсудили представители гражданского общества с президентом. Договорились встречаться регулярно и по конкретным темам.

За последние семь лет, это первая широкая и обстоятельная встреча президента Кыргызстана с представителями гражданского общества.

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