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И. Свиридов встретился с жителями Свиблово для решения проблемы сноса гаражей в районе
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И. Свиридов встретился с жителями Свиблово для решения проблемы сноса гаражей в районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями Свиблово, которые обратились к нему с просьбой помочь решить проблему намечающегося сноса гаражей в пользу постройки общежития для мигрантов, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я лично, как кандидат в мэры Москвы, полностью изучу всю документацию, которая была выпущена по поводу сноса этих гаражей. Я сам юрист, закончил университет по землеустройству, это мой профильный вопрос, очень хорошо в этом разбираюсь
Мы найдем основание для отмены этого решения», — сказал И. Свиридов.
Местная жительница Ирина, проживающая на ул. Уржумская, пояснила, что жителей информировали о строительстве общежития для мигрантов.
«Подразумевается строение контейнерного типа на 200 человек с семьями. Народ возмущен. Я живу в доме 3 корпус 1, я там старшая, меня с этим общежитием будет разделять только дорога. В холодных вагончиках люди будут пользоваться электричеством больше обычного, это пожароопасно», — сказала она.
Жители, неравнодушные к возникшей проблеме, также опасаются, что строительство общежития повлечет за собой ухудшение криминогенной ситуации в районе. Так местный житель Николай, проживший в районе около 50 лет, подчеркнул, что с появлением бытовок в районе стало опасно гулять вечером.
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