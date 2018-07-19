Разработчики новой ОС Fuchsia надеются, что она заменит Android через 5 лет — СМИ

"Разработчики хотят в течение трех лет обеспечить совместимость Fuchsia с «домашними» устройствами компании, такими как «умные» динамики, затем привязать ее и к компьютерам. В конечном итоге, команда стремиться к тому, чтобы заменить своей системой Android. Цель состоит в том, чтобы это произошло через пять лет", — передает агентство со ссылкой на анонимные источники.

Компания начала выкладывать открытый код новой системы уже в 2016 году для того, чтобы с ним могли поэкспериментировать внешние разработчики. Сейчас над ОС работает команда из более чем 100 инженеров, добавляет агентство.

Google ранее сообщала, что Fuchsia будет обладать более высоким качеством обработки голосовых сигналов, а также обновленными настройками системы безопасности. При этом, по данным источников агентства, сейчас члены команды разработчиков предлагают не просто усовершенствовать код, но создать такую систему, которая будет совместима со всеми гаджетами Googlе (смартфоны Pixel и «умные» динамики), а также «со сторонними устройствами, которые сейчас работают на системах Android и Chrome».

В среду Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 миллиарда евро по антимонопольному делу о продвижении оригинального поисковика через операционному систему Android. В частности, компанию обвинили в том, что она требовала от производителей предварительно установить приложение поиска Google и приложение браузера (Chrome) в качестве условия для лицензирования App Store от Google (Play Store).

Кроме того, ЕК считает, что компания препятствовала использованию производителями устройств любой альтернативной версии Android, которая не была одобрена Google. Комиссия предоставила компании три месяца на устранение нарушений, а та, в свою очередь, заявила, что обжалует решение Еврокомиссии.