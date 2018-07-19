Георгий Джикия: Никакой вины Смолова в поражение сборной России нет

— Федя — Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России — из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: «Сегодня проиграли из-за меня».

А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит.

Так что поддерживаю Федора , никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда, — цитирует Джикию «Матч ТВ».