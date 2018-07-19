Ещё
В поселке Экономия жители добились появления новой автобусной остановки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поселке Экономия жители добились появления новой автобусной остановки 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Остновка «Гаражи» появится в поселке Экономия. Как пояснили в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска, к ним поступали обращения горожан о необходимости введения дополнительной остановки.
— Новая остановка будет носить название «Гаражи». Здесь, действительно, располагается гаражный кооператив и небольшой дачный поселок. Для удобства пассажиров мы вносим изменения в маршрут движения, добавляя еще одну остановку, — пояснил начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.
С завтрашнего дня автобусы маршрутов №9, 69 и 70 будут останавливаться у гаражного кооператива. Сейчас на месте новой остановки уже установлен соответствующий знак, в дальнейшем также планируется обустройство павильона ожидания.
29.ru: последние новости
Следственный комитет проводит проверку по делу убитой на работе няни Будет жарко: подборка горячих фотографий с северных пляжей Депутат архоблсобрания встал с пикетом к зданию Госдумы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам261
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство352
В России появилась новая кредитная проблема79
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня21
Хуситы обратились к России за помощью75
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение