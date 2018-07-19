В поселке Экономия жители добились появления новой автобусной остановки

Остновка «Гаражи» появится в поселке Экономия. Как пояснили в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска , к ним поступали обращения горожан о необходимости введения дополнительной остановки.

— Новая остановка будет носить название «Гаражи». Здесь, действительно, располагается гаражный кооператив и небольшой дачный поселок. Для удобства пассажиров мы вносим изменения в маршрут движения, добавляя еще одну остановку, — пояснил начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов

С завтрашнего дня автобусы маршрутов №9, 69 и 70 будут останавливаться у гаражного кооператива. Сейчас на месте новой остановки уже установлен соответствующий знак, в дальнейшем также планируется обустройство павильона ожидания.