«Ювентус» за день продал все сезонные абонементы

Клуб провел первый этап абонементной кампании с 4 по 18 июля, когда абонементы могли выкупить держатели прошлогодних сезонных билетов.

95% болельщиков выкупили абонементы на новый сезон.

Сегодня же стартовала свободная продажа сезонных билетов среди членов клуба привилегий.

Все поступившие в продажу абонементы были раскуплены за день, несмотря на подорожание на 30% по сравнению с прошлым сезоном.

Всего было продано 29 300 сезонных абонементов, по информации CalcioNews24, выручка «Юве» составила около 30 миллионов евро.