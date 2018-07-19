Ещё
«Ювентус» за день продал все сезонные абонементы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ювентус» за день продал все сезонные абонементы 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
Клуб провел первый этап абонементной кампании с 4 по 18 июля, когда абонементы могли выкупить держатели прошлогодних сезонных билетов.
95% болельщиков выкупили абонементы на новый сезон.
Сегодня же стартовала свободная продажа сезонных билетов среди членов клуба привилегий.
Все поступившие в продажу абонементы были раскуплены за день, несмотря на подорожание на 30% по сравнению с прошлым сезоном.
Всего было продано 29 300 сезонных абонементов, по информации CalcioNews24, выручка «Юве» составила около 30 миллионов евро.
Советский спорт: последние новости
Нурсултан Назарбаев: Яркие достижения Тена прославили Казахстан Жоржиньо: Переход в «Челси» - просто огромный вызов для меня Люк Шоу: Хочу доказать Моуринью, что мне по силам играть в стартовом составе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам388
Трамп пригласил Путина в США59
В ДНР впервые вынесен смертный приговор91
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене36
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство357
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение