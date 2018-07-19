«Ювентус» распродал все абонементы на новый сезон

«Ювентус» распродал все абонементы на сезон-2018/19. В сообщении на веб-сайте туринского клуба гласит о том, что «бьянконери» удалось реализовать 29 300 билетов, 4000 из которых — класса премиум.

Стоит отметить, что 95% обладателей абонементов владели сезонными билетами на матчи «Юве» в прошлом сезоне. Оставшиеся 5% абонементов принадлежат членам клуба.

По информации CalcioNews24, «Ювентус» заработал на продаже абонементов на следующий сезон более 30 млн евро, хотя ранее клуб увеличил их стоимость на 30%.