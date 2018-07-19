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«Ювентус» распродал все абонементы на новый сезон
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«Ювентус» распродал все абонементы на новый сезон 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Sports.ru
«Ювентус» распродал все абонементы на сезон-2018/19. В сообщении на веб-сайте туринского клуба гласит о том, что «бьянконери» удалось реализовать 29 300 билетов, 4000 из которых — класса премиум.
Стоит отметить, что 95% обладателей абонементов владели сезонными билетами на матчи «Юве» в прошлом сезоне. Оставшиеся 5% абонементов принадлежат членам клуба.
По информации CalcioNews24, «Ювентус» заработал на продаже абонементов на следующий сезон более 30 млн евро, хотя ранее клуб увеличил их стоимость на 30%.
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