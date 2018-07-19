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20 июля. Народный календарь. Фома серпы ладит
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20 июля. Народный календарь. Фома серпы ладит 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
20 июля церковь отмечает день Фомы Малеина, в народе известного как Фома Черничник.
20 июля церковь отмечает день преподобного Фомы Малеина. В народе его называли Фома Черничник — за то, что черника поспевала именно в это время. Этот святой в миру прославился своим полководческим талантом, а после принятия пострига исцелял всех, кто к нему обратился.
В этот день приступали к жатве. Право первому приступить к сбору урожая предоставляли тому, у кого в этот день были именины. Люди верили, что этот ритуал обеспечит богатый урожайный год. Жатву производили серпами, которые перед этим тщательно затачивали. В народе говорили: Фома серпы ладит. Первый собранный сноп освящали в церкви, а после до самого Покрова оставляли в красном углу, под иконами. В праздник Покрова его скармливали скотине.
На Фому на серпы и гадали. Крестьяне бросали серпы в пол. Если серп упал на бок и не воткнулся, это сулило удачу. Если же серп воткнулся в землю — значит, бросивший его вскоре умрет.
Смотрели и на погоду. Дождь на Фому означал мокрую погоду аж до осени, а урожай в этом случае обречен был сгнить.
Именины празднуют Герман, Евдокия, Лукьян, Павел, Сергей.
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