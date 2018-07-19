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Дата начала ОБТ русской версии ZULA
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Дата начала ОБТ русской версии ZULA 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
Компания Destiny.Games огласила дату начала открытого бета-тестирования русской версии многопользовательского шутера от первого лица ZULA. Скачать игру бесплатно и без каких-либо ключей игроки смогут 26 июля 2018 года. Перед этим разработчики в последний раз включат серверы ЗБТ 20 июля с 17:00 до 03:00 по MSK, после чего произойдет обнуление прогресса.
Впрочем, лично я советую вам все-таки пройти мимо данного проекта, поскольку уже поиграл на этапе ЗБТ. ZULA содержит просто огромное количество микротранзакций, в значительной степени влияющих на баланс. Карты скучные и однообразные, а геймплей простой и практически не имеют тактической глубины. Да и техническая составляющая застряла где-то в 2015 году. Вряд ли в ближайшее время что-то изменится.
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