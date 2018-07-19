Что делать, если твоя девушка оказалась элитной проституткой

Вопрос

Добрый день, BroDude! Вот уже как 9 месяцев читаю ваше издание. Вы даете дельные ответы на вопросы парней, и решил написать вам тоже, потому что с друзьями не посоветуешься, а ответа так и не нашел ни в одном журнале! Начну с самого банального! Мне 27 лет, для меня не проблема завести отношения с девушкой! Отношения были в 19 лет, продлились недолго, и я зарекся не вступать в долгие отношения с прекрасным полом и часто пользовался ими для плотских утех. Все было прекрасно: были сперва две «верняковые» девушки, потом их стало уже три. Помимо этого, я еще не скупился на случайные одноразовые связи. Прошу учесть, что все девушки были в курсе: всем говорил, что мне нужен только секс и ничего более. И тут уже как 1,5 года встречаюсь с одной. Она знала про мои похождения абсолютно все, так как мы с ней общались довольно долгое время (около 12 лет). У нас любовь. Все бы ничего, но сперва я узнаю, что она на стороне разводит одного депутата на бабки, потом выясняется, что она еще была элитной эскортницей. После разбора полетов мне было сказано так: «Я люблю тебя. Как только я закрою свой вопрос, то в тот же день его брошу — он мне нужен только для денег». В свою очередь, я не олигарх и не могу выделять по 600 тыс. в месяц на закрытие ее долгов. В итоге я все еще с ней; по ее поведению и действиям видно, что она любит меня, ценит, хочет семью, детей и прочее. А я, в свою очередь, вроде как простил, но все это сидит внутри, и как такового полного доверия нет абсолютно. Не каждому ее слову верю. Пару раз хотел бросить, но не делал этого. Один раз собрался уходить, но она со слезами и криками никуда меня не отпустила. Вопрос у меня к тебе, уважаемый BroDude… Что мне делать и как быть? Надеюсь на Ваш ответ! Спасибо!

Ответ

Привет! Спасибо за доверие, но, признаться честно, нас немного смущает, когда нам задают вопросы из серии «Оставаться мне с ней или нет?». Ведь это выбор сугубо личный и основан исключительно на твоих чувствах и желаниях, понять которые не в силах никто, кроме тебя. Ни твои друзья, ни твои родители, по сути, не имеют права давать советы на этот счет. И уж тем более мы, незнакомые тебе люди. Но раз ты спросил сам, то мы выскажем свое мнение. А прислушиваться к нему или нет — дело твое.

Любовь — очень сильное чувство, которое способно заставить человека отречься от, казалось бы, незыблемых для него принципов. Вот и в твоем случае любовь к девушке привела к моральным противоречиям, которые при отсутствии этого чувства разрешились бы очень быстро. Спроси себя сам, если бы тебе заранее дали такой расклад отношений, который ты сейчас имеешь, мог бы ты поверить, что подпишешься на это? Наверняка нет. А сейчас ты не просто простил ей скелеты в шкафу (и надо признаться, нехилые), так еще и продолжаешь оставаться с ней в отношениях. Это как минимум говорит об искренности твоих чувств.

Мы бы могли начать с того, что все люди разные, каждый умеет или не умеет прощать по-своему, быть более терпимым или менее ревнивым и бла, бла, бла… Но ты сам написал, что тебя данная ситуация сильно парит и не отпускает, а значит, она не укладывается в рамки твоих этических установок. Исходя из них ты и должен принимать решение. Не важно, что говорят другие. У тебя есть свое мнение на этот счет, а главное, собственные переживания, которые не испытывает никто другой. Для кого-то эта ситуация и вправду может показаться пустяковой, а другой не простит девушке даже элементарный флирт с другим парнем. И здесь нет правых и неправых. Каждый делает свой выбор на основе собственных убеждений и принципов. Если тебя бесит сложившаяся ситуация, значит, на это есть внутренние причины, и сможешь ты с этим справиться или нет, зависит только от тебя. При любом твоем решении никто не имеет права тебя упрекать. Кроме тебя самого. Теперь давай по существу. Мы твою девушку, конечно, не знаем, но врать не будем: косяк за ней жесткий. Как человек решает свои финансовые и прочие проблемы, это его личное дело. Мы не сторонники осуждать кого-то и не любим тех, кто этим занимается. Ее дела — это ее дела, но загвоздка в том, что раз вы теперь вместе, то это ваши общие дела. Если бы она решала свои финансовые проблемы таким образом, не находясь в отношениях, к ней вообще никаких претензий бы не было. Тогда она была бы свободной девушкой, которая вправе распоряжаться своей жизнью как хочет. Но поскольку теперь она находится в статусе несвободной девушки, то тут невольно возникают вопросы. По крайней мере, у тебя. И вообще, что это за такой долг, который требует ежемесячных отчислений в размере 600 тысяч? Она что, задолжала мафии, и это вопрос жизни и смерти? Вряд ли. Тогда какова причина такой потребности в деньгах, ради которой она готова рискнуть отношениями с тобой? Мы не ждем ответа на этот вопрос — его должен получить ты и именно из уст своей девушки.

Чисто по-мужски мы тебя очень понимаем. Какой мужчина сможет смириться с мыслью, что его любимая девушка принадлежит еще кому-то? С другой стороны, рыночный принцип отношений сейчас не редкость. Твоя девушка не единственная, кто так поступает, и, судя по всему, она действительно тебя любит, а тот депутат — только ради денег. Но, на наш взгляд, это ее не оправдывает. Опять же, исходя из той информации, которую мы имеем. Еще раз повторимся: не будь она в отношениях с тобой — это одно, но в данном случае — совсем другое. Скорее всего, твои переживания никуда не уйдут, пока этот вопрос не будет решен. А решится он ее расставанием с этим депутатом или с тобой, зависит от вас. Но ты должен понимать, что если она совершает определенные поступки, опираясь на свои моральные принципы, то ты вправе принимать решения на основе своих. Даже если эти решения не понравятся вам обоим.