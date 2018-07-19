Летчики авиабазы Шагол в ходе учения уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника

По замыслу мероприятия, «диверсанты» пробрались в соединение, разрушили взлетно-посадочную полосу и совершили поджог одного из бомбардировщиков. Уничтожив ДРГ, летчики затушили возгорание и устранили повреждения полосы.

Летчики авиабазы Шагол в Челябинской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника в ходе начавшихся специальных учений войск материально-технического обеспечения (МТО).

По замыслу мероприятия, «диверсанты» скрытно пробрались на авиационную базу, разрушили взлетно-посадочную полосу и совершили поджог одного из бомбардировщиков. Блокировав и уничтожив ДРГ, летчики затушили возгорание и устранили повреждения полосы.