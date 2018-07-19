Летчики авиабазы Шагол в ходе учения уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника 

По замыслу мероприятия, «диверсанты» пробрались в соединение, разрушили взлетно-посадочную полосу и совершили поджог одного из бомбардировщиков. Уничтожив ДРГ, летчики затушили возгорание и устранили повреждения полосы.
Летчики авиабазы Шагол в Челябинской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника в ходе начавшихся специальных учений войск материально-технического обеспечения (МТО).
По замыслу мероприятия, «диверсанты» скрытно пробрались на авиационную базу, разрушили взлетно-посадочную полосу и совершили поджог одного из бомбардировщиков. Блокировав и уничтожив ДРГ, летчики затушили возгорание и устранили повреждения полосы.
Масштабные специальные учения войск МТО Центрального военного округа проходят в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также под Челябинском и Тюменью, основные действия — на Тоцком полигоне под Оренбургом. В них принимают участие более 2 тыс. военнослужащих. Главные цели учений — оценка соответствия возможностей сил и средств МТО потребностям войск в современном бою и внедрение сирийского опыта в процесс подготовки.