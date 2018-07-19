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Иностранных туристов привлекает комфорт
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Иностранных туристов привлекает комфорт 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
98 миллиардов рублей составили дополнительные поступления в бюджетную систему Москвы за период с 2011–2017 годов от туризма и всех бесплатных общегородских мероприятий (в том числе фестивалей) за счет расходов горожан и туристов.
Москва сегодня развивается такими темпами, что через семь лет сможет стать мировым лидером по уровню развития комфортной городской среды, обогнав знаменитые мегаполисы, такие как Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Берлин и Токио. Что, несомненно, привлечет в Россию большее количество заинтересованных туристов.
— Чтобы достичь этой цели, согласно выводам исследования, необходимо выполнить пять принципов, — заявил партнер-эксперт, глава экспертной практики по работе с госсектором в России и один из авторов отчета под названием «Исследование развития комфортной городской среды в Москве и ведущих городах мира» Константин Полунин. — Человекоцентричность города означает, что человек несет ответственность за среду обитания, а город ставит интересы горожан на первое место. Полицентричность подразумевает наличие многочисленных центров в рамках одного города. Связность — это взаимосвязанность пространств, культур, поколений, впечатлений и данных. Концентрация — это создание оптимальных условий для реализации потенциала горожан. Развитие объектов городской среды с потенциалом призвано создать такие объекты, отвечающие потребностям горожан.
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