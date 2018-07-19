Иностранных туристов привлекает комфорт

98 миллиардов рублей составили дополнительные поступления в бюджетную систему Москвы за период с 2011–2017 годов от туризма и всех бесплатных общегородских мероприятий (в том числе фестивалей) за счет расходов горожан и туристов.

Москва сегодня развивается такими темпами, что через семь лет сможет стать мировым лидером по уровню развития комфортной городской среды, обогнав знаменитые мегаполисы, такие как Лондон, Нью-Йорк Сингапур , Берлин и Токио. Что, несомненно, привлечет в Россию большее количество заинтересованных туристов.

— Чтобы достичь этой цели, согласно выводам исследования, необходимо выполнить пять принципов, — заявил партнер-эксперт, глава экспертной практики по работе с госсектором в России и один из авторов отчета под названием «Исследование развития комфортной городской среды в Москве и ведущих городах мира» Константин Полунин. — Человекоцентричность города означает, что человек несет ответственность за среду обитания, а город ставит интересы горожан на первое место. Полицентричность подразумевает наличие многочисленных центров в рамках одного города. Связность — это взаимосвязанность пространств, культур, поколений, впечатлений и данных. Концентрация — это создание оптимальных условий для реализации потенциала горожан. Развитие объектов городской среды с потенциалом призвано создать такие объекты, отвечающие потребностям горожан.